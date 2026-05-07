Приятелката на Григор Димитров става културистка (СНИМКА)

Приятелката на Григор Димитров – Ейса Гонсалес, обяви участието си в нов филм. 36-годишната мексиканка влиза в главната роля в продукцията „Желязната Джейн“. Лентата е вдъхновена от истински събития и проследява пътя на една дама в суровия и конкурентен свят на професионалния женски бодибилдинг през 80-те и 90-те години.

„Добре дошли в света на бодибилдинга. Толкова съм горда да разкажа историята на Джейн в това толкова специално за мен пътешествие“, написа Гонсалес в Инстаграм под своя снимка, на която показва перфектна физическа форма.

В главната мъжка роля ще видим Брандън Скленър, който ще играе нейния треньор и партньор. Ейса не само участва, но и продуцира филма чрез своята компания, което показва колко важен е проектът за нея.

През следващата седмица пък е премиерата на филма „В сивата зона“, в който любимата на Гришо също е в главната женска роля.