Приятелката на Григор Димитров става културистка (СНИМКА)

7 Май, 2026 19:29

  • григор димитров-
  • ейса гонсалес-
  • спорт-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • културизъм-
  • желязната джейн

Приятелката на Григор Димитров става културистка (СНИМКА) - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Приятелката на Григор Димитров – Ейса Гонсалес, обяви участието си в нов филм. 36-годишната мексиканка влиза в главната роля в продукцията „Желязната Джейн“. Лентата е вдъхновена от истински събития и проследява пътя на една дама в суровия и конкурентен свят на професионалния женски бодибилдинг през 80-те и 90-те години.

„Добре дошли в света на бодибилдинга. Толкова съм горда да разкажа историята на Джейн в това толкова специално за мен пътешествие“, написа Гонсалес в Инстаграм под своя снимка, на която показва перфектна физическа форма.

В главната мъжка роля ще видим Брандън Скленър, който ще играе нейния треньор и партньор. Ейса не само участва, но и продуцира филма чрез своята компания, което показва колко важен е проектът за нея.

През следващата седмица пък е премиерата на филма „В сивата зона“, в който любимата на Гришо също е в главната женска роля.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Почва се

    0 0 Отговор
    Така им действа новия Божигол

    19:38 07.05.2026

