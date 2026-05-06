Славия надделя над Септември на "Александър Шаламанов"

Славия изкова победа с 2:1 срещу Септември София в ключов двубой от плейофите за оцеляване в Първа лига. "Белите" демонстрираха характер и хладнокръвие, докато гостите от Септември се бориха до последния съдийски сигнал, но напуснаха терена с празни ръце.

Още в самото начало на срещата домакините шокираха съперника с неочакван гол. В осмата минута Иван Минчев изпълни пряк свободен удар, който премина през куп играчи и изненада стража Янко Георгиев – топката се озова в мрежата за 1:0.

Вместо да се фокусират върху играта, феновете на Славия насочиха вниманието към трибуните, където протестите срещу президента Венцеслав Стефанов не стихнаха. Скандирания и транспаранти с призиви за оставка огласяваха стадиона, докато футболистите се бореха за всяка педя терен.

В 37-ата минута Славия получи дузпа, а Септември остана с човек по-малко. След центриране на Васил Казълджиев, Мартин Христов фаулира Роберто Райчев в наказателното поле и получи директен червен картон. Райчев застана зад топката, но Янко Георгиев спаси удара му и запази интригата жива.

След почивката "белите" удвоиха преднината си. В 50-ата минута Борис Тодоров се възползва от подаване на Емил Стоев и с прецизен удар от границата на наказателното поле покачи на 2:0, оставяйки вратаря на гостите безпомощен.

Гостите стигнаха до почетно попадение в 88-ата минута. След дълъг тъч на Робин Шутен, Доминик Ивкич се възползва от неразбирателство в отбраната на Славия и с глава прехвърли излезлия Леви Нтумба за крайното 2:1.

С този успех Славия се изкачи на девето място с 43 точки, докато Септември остава на 13-а позиция с 28 пункта.