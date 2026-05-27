Новини
България »
ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

27 Май, 2026 13:50 537 37

  • герб-
  • забрана-
  • социални мрежи-
  • деца

От партията предлагат създаването на регистър на всички социални платформи

ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16-годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в Закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видео съдържание, посочват от партията.

Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите.

Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което да позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи.

Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само със съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време.

Промените предвиждат още създаването на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания.

С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите смарт устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Според редица изследвания прекомерното използване на смартфони влияе негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.9 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Без име

    8 8 Отговор
    Подкрепям!

    Коментиран от #7

    13:52 27.05.2026

  • 2 Кръгъл като топка

    22 2 Отговор
    "Не се гаси това що не гасне"
    По 16 години затвор за всеки гербаджия требе, а не забрани.

    Коментиран от #14

    13:53 27.05.2026

  • 3 МЕСЕРШМИТ 109

    4 1 Отговор
    Евалла дето викал немеца!!

    13:55 27.05.2026

  • 4 дпс-гроб

    14 1 Отговор
    е опг и трябва да се арестуват десетки криминални елементи, по скоро стотици зашото има разсейки по цялата територия

    13:55 27.05.2026

  • 5 Кирил

    13 2 Отговор
    Ще е по-добре да се направи външен одит 30 години назад на всеки свързан с ГЕРБ косвено или не. За всеки откраднат лев по 1 час обществено полезен труд (строеж на магистрала).

    Коментиран от #13

    13:56 27.05.2026

  • 6 Кирил

    5 1 Отговор
    Или да се забрани имунитета на политиците - да бъдат разследвани, като простолюдието.

    13:57 27.05.2026

  • 7 честен ционист

    5 6 Отговор

    До коментар #1 от "Без име":

    А ти как ще докажеш, че не си под 16..?

    Коментиран от #10

    13:57 27.05.2026

  • 8 УжасТ

    7 2 Отговор
    И как ще слушат бангаманга в училище:)
    А това за социалните мрежи е евтина пиар акция, която няма как да се осъществи.

    Коментиран от #11

    13:57 27.05.2026

  • 9 Надзирател

    14 1 Отговор
    Аз предлагам Борисов да влиза в затвора.

    13:59 27.05.2026

  • 10 Тригодишен

    10 1 Отговор

    До коментар #7 от "честен ционист":

    Лесно - ще натисна бутона "Имам навършени 16 години"

    Коментиран от #15

    14:00 27.05.2026

  • 11 честен ционист

    3 6 Отговор

    До коментар #8 от "УжасТ":

    Накрая всички ще ползвате ВКонтакте, Одноклассники, и Телеграм, пък да видим, не може ли да се осъществи.

    14:00 27.05.2026

  • 12 СИГУРНО НЕГОВИТЕ ПОЗЛАТЕНИЕТЕ СА МИНАЛ И

    4 0 Отговор
    СТРАХ ГО Е ЗА НЕОБЯВЕНИТЕ НАВЯРНО
    ТОЙ СИ ЗНА
    САМО ЛАЕ

    14:02 27.05.2026

  • 13 МИ ТО, ТОЙ ЩЕ

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "Кирил":

    тРЯБВА ДА РАБОТИ ДОЖИВОТНО

    Коментиран от #30

    14:03 27.05.2026

  • 14 Защо?

    4 1 Отговор

    До коментар #2 от "Кръгъл като топка":

    Защо не са в затвора бащите на малолетните от един етнос/ДПС ново начало/

    14:04 27.05.2026

  • 15 честен ционист

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Тригодишен":

    Хаха, верно ли си толкова наивен? Социалните мрежи са вече под GDPR регламента, все едно да нямаш 16 и да пробваш да заложиш в някой сайт за залози като щракаш "имам годините". Ще трябва да се доказваш по друг начин, ама надали ще ти хареса.

    Коментиран от #22, #26

    14:05 27.05.2026

  • 16 Европроект

    3 1 Отговор
    "регистър на всички социални платформи" - нарича се гугъл и спрете да крадете пари за да създвавате такива "регистри"

    14:06 27.05.2026

  • 17 социална мрежа

    5 0 Отговор
    какво става с борисово-пеевската корупция?

    Коментиран от #19

    14:07 27.05.2026

  • 18 Половината

    5 0 Отговор
    педофили и любителки на ескорта , ръсят "морал" !

    Коментиран от #21

    14:08 27.05.2026

  • 19 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #17 от "социална мрежа":

    Каквото става и с бактериите, множат се безспирно. Това са законите на еволюцията.

    14:08 27.05.2026

  • 20 ШЕФА

    6 0 Отговор
    Брейййй,това ОПГ ГРОБ за България изведнъж станаха много активни и загрижени за младите Бе ? Колко години бяха на власт и не го направиха,а сега се сетили хахахааааааааааа.Ей боклука си е боклук !

    14:09 27.05.2026

  • 21 честен ционист

    2 5 Отговор

    До коментар #18 от "Половината":

    Никога не е ставало дума за морал, а за ботуш.

    14:09 27.05.2026

  • 22 хахаха

    4 1 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    Много филми си гледал:) Теб може лично и отзад да те проверяват:)
    Относно залаганията - пълно е с автомати и непълнолетни масово залагат.

    Коментиран от #25

    14:10 27.05.2026

  • 23 Бойкот на О.Л.Хлъц

    3 0 Отговор
    Деббилите от ГЕРБ да бяха го направили, когато управляваха 12 години подред...

    14:11 27.05.2026

  • 24 хихи

    1 0 Отговор
    ПП надцаква до 17годишни хетеро.ДПС вдига 19 години. Възраждане 20 годишни соросоиди..

    14:11 27.05.2026

  • 25 честен ционист

    0 5 Отговор

    До коментар #22 от "хахаха":

    Автоматите могат да се демонтират за една нощ.

    Коментиран от #29, #33

    14:11 27.05.2026

  • 26 Любопитен

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    У ваше село нямате ли машини, на които с едно натискане, че си над 18 залагаш без проблем?

    Коментиран от #31

    14:13 27.05.2026

  • 27 Последния Софиянец

    2 2 Отговор
    А чичо Румен предлага Бойко при бай Ставри

    14:15 27.05.2026

  • 28 6-токласник

    0 0 Отговор
    Добре, че туй ходене на даскалото.... да има къде да се наспим.

    14:15 27.05.2026

  • 29 хахаха

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "честен ционист":

    То и сайтовете за залози могат да се блокират за минути ама...

    14:15 27.05.2026

  • 30 Кирил

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "МИ ТО, ТОЙ ЩЕ":

    То не е един а хиляди в схемата. Ще се изградят всички заводи и нови градове за нула време.

    14:16 27.05.2026

  • 31 честен ционист

    1 5 Отговор

    До коментар #26 от "Любопитен":

    При нас хазартът е забранен. Ама знам, че има софтуер, който с едно натискане на бутона разпраща на всички пацани над 18 повестките за Военните окръжия.

    14:16 27.05.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Софийски селянин,Пенсионер

    1 0 Отговор
    Тук съм напълно съгласен в много по либерални страни наложиха такава забрана.

    14:18 27.05.2026

  • 35 Ха ха ха ха ха ха ха

    1 0 Отговор
    Да го д.у.фа П.К.П и бойко

    14:19 27.05.2026

  • 36 малчуган 12 +

    3 0 Отговор
    Аз предлагам ЗАТВОР за всеки ГЕРБаджия със състояние над 16 МИЛИОНА ЕВРА

    14:23 27.05.2026

  • 37 пиян на талпа

    1 0 Отговор
    Некоректно постъпват от ГЕРБ. Предлагат разни забрани, да да подлъжат Радев да се подхлъзне и да почне да забранява. Как пък ГЕРБ отведнъж станаха толкова загрижени и толкова умни. Докато управляваха въобще не бяха умни. На следващите избори народът трябва да им покаже какво е всенароден шут.

    14:23 27.05.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове