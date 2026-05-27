ГЕРБ предлага забрана на социалните мрежи за деца до 16 години

ГЕРБ предлага ограничаване на достъпа до социални мрежи за деца до 16-годишна възраст. За целта от партията са внесли предложения за промени в Закона за закрила на детето. Възрастовите ограничения ще важат и за достъпа до платформи за споделяне на видео съдържание, посочват от партията.
Сред основните мотиви на вносителите са все по-сериозното негативно влияние на социалните мрежи върху психическото здраве, концентрацията, съня и развитието на децата, както и нарастващата зависимост към дигиталното съдържание сред подрастващите.
Ограничаването на достъпа на лицата до 16 години до социални мрежи ще става чрез специално технологично средство за проверка на възрастта, което да позволява анонимно потвърждение на навършените години при регистрацията в различните платформи.
Целият процес трябва да бъде разписан в специална наредба на министъра на иновациите и дигиталната трансформация в срок до 6 месеца след приемането на закона. За децата между 13 и 16 години ще бъде възможен достъп само със съгласие от родител или настойник, като това разрешение ще може да бъде оттеглено по всяко време.
Промените предвиждат още създаването на регистър на всички социални платформи, както и контрол и налагане на сериозни санкции за компании, които не въведат или не спазват новите изисквания.
С промени в същия закон от ГЕРБ предлагат и пълна забрана за използването на мобилни телефони в училище. Според вносителите смарт устройствата водят до разсейване, понижена концентрация и по-слаби образователни резултати сред децата. Според редица изследвания прекомерното използване на смартфони влияе негативно върху способността за учене, вниманието и мотивацията на учениците.
2 Кръгъл като топка
По 16 години затвор за всеки гербаджия требе, а не забрани.
3 МЕСЕРШМИТ 109
4 дпс-гроб
5 Кирил
6 Кирил
7 честен ционист
До коментар #1 от "Без име":А ти как ще докажеш, че не си под 16..?
8 УжасТ
А това за социалните мрежи е евтина пиар акция, която няма как да се осъществи.
9 Надзирател
10 Тригодишен
До коментар #7 от "честен ционист":Лесно - ще натисна бутона "Имам навършени 16 години"
11 честен ционист
До коментар #8 от "УжасТ":Накрая всички ще ползвате ВКонтакте, Одноклассники, и Телеграм, пък да видим, не може ли да се осъществи.
12 СИГУРНО НЕГОВИТЕ ПОЗЛАТЕНИЕТЕ СА МИНАЛ И
ТОЙ СИ ЗНА
САМО ЛАЕ
13 МИ ТО, ТОЙ ЩЕ
До коментар #5 от "Кирил":тРЯБВА ДА РАБОТИ ДОЖИВОТНО
14 Защо?
До коментар #2 от "Кръгъл като топка":Защо не са в затвора бащите на малолетните от един етнос/ДПС ново начало/
15 честен ционист
До коментар #10 от "Тригодишен":Хаха, верно ли си толкова наивен? Социалните мрежи са вече под GDPR регламента, все едно да нямаш 16 и да пробваш да заложиш в някой сайт за залози като щракаш "имам годините". Ще трябва да се доказваш по друг начин, ама надали ще ти хареса.
16 Европроект
17 социална мрежа
18 Половината
19 честен ционист
До коментар #17 от "социална мрежа":Каквото става и с бактериите, множат се безспирно. Това са законите на еволюцията.
20 ШЕФА
21 честен ционист
До коментар #18 от "Половината":Никога не е ставало дума за морал, а за ботуш.
22 хахаха
До коментар #15 от "честен ционист":Много филми си гледал:) Теб може лично и отзад да те проверяват:)
Относно залаганията - пълно е с автомати и непълнолетни масово залагат.
23 Бойкот на О.Л.Хлъц
24 хихи
25 честен ционист
До коментар #22 от "хахаха":Автоматите могат да се демонтират за една нощ.
26 Любопитен
До коментар #15 от "честен ционист":У ваше село нямате ли машини, на които с едно натискане, че си над 18 залагаш без проблем?
27 Последния Софиянец
28 6-токласник
29 хахаха
До коментар #25 от "честен ционист":То и сайтовете за залози могат да се блокират за минути ама...
30 Кирил
До коментар #13 от "МИ ТО, ТОЙ ЩЕ":То не е един а хиляди в схемата. Ще се изградят всички заводи и нови градове за нула време.
31 честен ционист
До коментар #26 от "Любопитен":При нас хазартът е забранен. Ама знам, че има софтуер, който с едно натискане на бутона разпраща на всички пацани над 18 повестките за Военните окръжия.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Софийски селянин,Пенсионер
35 Ха ха ха ха ха ха ха
36 малчуган 12 +
37 пиян на талпа
