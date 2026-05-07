Реал Мадрид на ръба: Вътрешни скандали и напрежение преди съдбоносното „Ел Класико“

В навечерието на дългоочакваното „Ел Класико“, атмосферата в лагера на Реал Мадрид е по-напрегната от всякога. В последните дни напрежението в съблекалнята на „кралския клуб“ буквално кипи, а вътрешните конфликти излизат наяве в най-неподходящия момент за тима. Свидетели на драмата станаха всички присъстващи на тренировъчната база във „Валдебебас“, където в сряда се разигра истински екшън.

Според авторитетното издание Marca, Федерико Валверде и Орелиан Чуамени са се оказали в центъра на бурен скандал, който едва не прерасна във физическа саморазправа. Всичко започнало след остро единоборство по време на игрова ситуация, което бързо ескалирало – последвали са разгорещени думи, избутвания и напрежението се пренесло дори зад стените на съблекалнята.

🚨 BREAKING: Full details of how the fight between Fede Valverde and Tchouameni happened today.



• The two players squared off, shoved each other, and kept up a heated argument that carried on into the locker room.



• It all kicked off with a play on the field, a foul that… pic.twitter.com/dUwHI5NRt2 — Madrid Universal (@MadridUniversal) May 6, 2026

Този инцидент е само върхът на айсберга в един от най-трудните периоди за мадридчани през последните години. Отборът е раздиран от вътрешни противоречия, а разделението между играчите става все по-очевидно. Част от футболистите дори не си говорят, а отношенията с треньора Алваро Арбелоа са на точката на замръзване – според източници до шестима играчи напълно са прекъснали комуникация с наставника.

Към тази буря от емоции се добавя и напрежението между Антонио Рюдигер и Алваро Карерас, което бе потвърдено и от самия Карерас. Всичко това се случва на фона на натрупана умора, разочарование от липсата на трофеи за втора поредна година и усещане за разпад в колектива.

Ситуацията не би могла да бъде по-неподходяща – в неделя Реал Мадрид се изправя срещу вечния си съперник Барселона в решаващ сблъсък, който може да определи съдбата на сезона. Каталунците се нуждаят само от точка, за да си осигурят титлата, а евентуална загуба би била истински кошмар за „белите“, които вече са на ръба на нервна криза.