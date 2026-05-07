Роберто Карлош за треньор в Левски: Той е един от моите учители

7 Май, 2026 15:15 873 3

Двамата са работили заедно в Реал Мадрид, където испанецът е бил кондиционен треньор

Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Роберто Карлош бе попитан какво мисли за Фернандо Гаспар, който е в щаба на Хулио Веласкес в Левски. Двамата са работили заедно в Реал Мадрид, където испанецът е бил кондиционен треньор. Гостуването на Роберто Карлош се реализира с подкрепата на спонсора Alphawin.

„Той е един от моите учители. Голяма личност, много добър треньор, много обича футбола. Има психика на победител. Много се радвам за него и му пожелавам всичко най-добро. Предайте му моите поздрави и прегръдки.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левскар

    1 3 Отговор
    Четете ли бе Припознати какъв конденционен треньор който е работил за Реал Мадрид а сега е във Левски.

    Коментиран от #3

    15:28 07.05.2026

  • 2 Мдаа!🤔

    0 2 Отговор
    Те Реал затова са в такава кондиция!

    15:41 07.05.2026

  • 3 Динамовец

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левскар":

    Сервитьори и скиори ( от ТАМПЕРЕ и ТУКПЕРЕ) вече умират от страх като чуха за тази новина.

    16:05 07.05.2026

