Роберто Карлош за треньор в Левски: Той е един от моите учители

Роберто Карлош бе попитан какво мисли за Фернандо Гаспар, който е в щаба на Хулио Веласкес в Левски. Двамата са работили заедно в Реал Мадрид, където испанецът е бил кондиционен треньор. Гостуването на Роберто Карлош се реализира с подкрепата на спонсора Alphawin.

„Той е един от моите учители. Голяма личност, много добър треньор, много обича футбола. Има психика на победител. Много се радвам за него и му пожелавам всичко най-добро. Предайте му моите поздрави и прегръдки.