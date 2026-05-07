Реваншите от полуфиналите в Лигата на конференциите обещават зрелище

Футболните страсти се разгарят с пълна сила тази вечер, когато настъпва решителният момент за четири амбициозни отбора в Лигата на конференциите. От 22:00 часа феновете ще станат свидетели на драматични реванши, които ще определят кои два тима ще се борят за трофея във финалната битка.

След впечатляващата си победа с 3:1 като гост, английският Кристъл Палас излиза на свой терен срещу украинския Шахтьор Донецк. Домакините ще се опитат да затвърдят доминацията си и да не допуснат изненади, докато гостите са решени да обърнат развоя и да се преборят за място на финала. Очаква се двубоят да бъде изпълнен с напрежение и динамика, а всяка грешка може да се окаже фатална.

В другия полуфинал испанският Райо Валекано пристига във Франция с минимална преднина от един гол срещу Страсбург. Домакините ще хвърлят всички сили, за да зарадват своите фенове и да обърнат резултата в своя полза. Испанците обаче са решени да защитят аванса си и да се класират за исторически финал. Сблъсъкът обещава да бъде истински футболен спектакъл, изпълнен с обрати и емоции до последния съдийски сигнал.

Програма за реваншите от полуфиналите в Лигата на конференциите:

22:00 ч.

Кристъл Палас - Шахтьор Донецк

Страсбург - Райо Валекано