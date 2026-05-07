Ливърпул отстъпи: Фенският натиск спря поскъпването на билетите

След бурни протести на „Анфийлд“, Ливърпул замразява цените на билетите и търси нови решения за приходи. Първоначално клубът обяви намерения да увеличи цените на пропуските за следващите три сезона. Феновете, обединени в групи като Spirit of Shankly и Spion Kop 1906, реагираха светкавично – с протести, открити писма и дори заплахи за бойкот на домакинските мачове. Стадионът, прочут с огнената си атмосфера, бе на път да се превърне в сцена на празни седалки и мълчаливи трибуни.
След напрегнати разговори между ръководството и Борда на привържениците, Ливърпул направи крачка назад. Вместо планираното ежегодно увеличение, клубът ще повиши цените с едва 3% само за сезон 2026/27, а през 2027/28 билетите ще останат на същите нива. Това решение бе посрещнато с облекчение и одобрение от страна на фенските организации, които подчертаха, че са предотвратили опасен прецедент за английския футбол.
„Гласът на феновете е от първостепенно значение“, категорични са от Spirit of Shankly. Те настояват, че опитите за автоматично поскъпване на билетите биха натоварили излишно местната общност и биха отнели възможността за обществен контрол върху клубната политика.
В резултат на постигнатото споразумение, Ливърпул и фенските групи ще работят рамо до рамо за намиране на алтернативни търговски решения, които да осигурят стабилни приходи за клуба, без да се посяга на джоба на обикновения запалянко.
