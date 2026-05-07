Нова победа и четвъртфинал за Росица Денчева в Лопота

7 Май, 2026 15:02 542 0

  • росица денчева-
  • тенис-
  • турнир-
  • w50-
  • лопота-
  • грузия

19-годишната българка победи Стефани Висхер

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Росица Денчева се класира за четвъртфиналите на сингъл на тенис турнир на твърда настилка W50 в Лопота (Грузия) с награден фонд 40 хиляди долара.

19-годишната Денчева победи Стефани Висхер (Нидерландия) с 6:3, 6:3. Двубоят беше довършен днес, след като вчера беше прекъснат заради дъжд при 3:2 гейма във втория сет в полза на българката.


При доиграването Денчева веднага реализира пробив, а след това удържа на два пъти подаването си, за да триумфира. Така за място на полуфиналите тя ще играе срещу квалификантката Лина Глушко (Израел).


В надпреварата на двойки Денчева в тандем със сънародничката си Беатлис Спасова ще срещнат по-късно днес в първия кръг Олга Данилова (Кипър) и Уляна Храбавец (България).


