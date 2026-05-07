Роберто Карлош от България: Христо Стоичков е сред идолите ми

Бразилската легенда Роберто Карлош е на официално посещение в България. Гостуването му се реализира с подкрепата на спонсора Alphawin. Той даде специална пресконференция пред българските медии. В нея участие взеха Боряна Павлова, маркетинг директор на AlphaWin и главният оперативен директор на AlphaWin Светло Георгиев.

„Няма да крия, че съм много развълнувана, тъй като не всеки ден се случва да видя такава легенда като Роберто Карлош. Благодарности на целия екип за професионализма, както и на него, че прие да стартираме съвместно партньорство. И именно днес поставяме началото на среща с медиите. Малко по-късно ще има ексклузивна среща и с феновете, подготвили сме и страхотни изненади. Както казах, това е едно дългосрочно партньорство“, заяви г-жа Павлова.

„Положиха се много усилия за организацията и се надявам, че срещата ще ви зареди с много футболна енергия“, каза г-н Георгиев.

Първите въпроси към Роберто Карлош бяха свързани със здравето му заради претърпяната сърдечна операция в края на миналата година и със състоянието на Реал Мадрид, който втори преден сезон ще завърши без трофей.

„Всичко е наред. Сърцето ми е като на младеж. И това е нов живот. Винаги съм се стремял да се грижа за здравето си. Не беше толкова сериозно, както писаха някои медии. Поне още 50 години ми предстоят, бъдете спокойни.

Не бих искал да говоря за Реал Мадрид в този момент. Сега е нужно спокойствие“, започна Карлош.

Той призна, че Христо Стоичков е негов идол.

“Моите голове и асистенции са различни спрямо неговите, но той е футболист на изключително ниво и винаги е присъствал в списъците с най-силните футболисти в историята на футбола. Един от моите идоли, страхотен”, обясни бразилецът.

Той говори и за предстоящото световно първенство това лято, където Бразилия е сред фаворитите.

“Познавам Анчелоти като личност и като треньор. Имаме добри треньори, но той е различен и вярвам, че може да донесе трофея в Бразилия. Изминаха много години от последния ни триумф. Футболът в днешно време е изключително равностоен.

Игор Тиаго се развива постоянно, гради страхотна кариера и подобрява рекорди във Висшата лига. Впечатлен съм от представянето му.

За мен Неймар трябва да бъде в състава, но последната дума е на Анчелоти. Той продължава да бъде един от най-добрите в света. Аз не мога да отида на свотовното, защото вече съм възрастен”, заяви бившият футболист.