В Байерн Мюнхен ще заработят солидна сума от Шампионската лига въпреки отпадането

7 Май, 2026 21:00 432 0

Байерн ще получи 83,4 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за стигането до полуфинала

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен ще спечели около 150 милиона евро от Шампионската лига през този сезон, въпреки че ще пропусне финала на турнира, съобщава ДПА. Баварците бяха елиминирани от актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен в полуфиналите в сряда с общо резултат 5:6.

Байерн ще получи 83,4 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за стигането до полуфинала. Освен това клубът ще получи още 40 милиона евро като бонуси, а към тези числа трябва да се прибавят и приходите от билети за разпродадените напълно седем домакински мача през кампанията.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

