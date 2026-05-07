В Байерн Мюнхен ще заработят солидна сума от Шампионската лига въпреки отпадането

Байерн Мюнхен ще спечели около 150 милиона евро от Шампионската лига през този сезон, въпреки че ще пропусне финала на турнира, съобщава ДПА. Баварците бяха елиминирани от актуалния носител на трофея Пари Сен Жермен в полуфиналите в сряда с общо резултат 5:6.

Байерн ще получи 83,4 милиона евро от наградния фонд на УЕФА за стигането до полуфинала. Освен това клубът ще получи още 40 милиона евро като бонуси, а към тези числа трябва да се прибавят и приходите от билети за разпродадените напълно седем домакински мача през кампанията.