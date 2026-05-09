Треньорът на Арсенал: Поставям критиците там, където им е мястото

9 Май, 2026 09:30 617 1

Арсенал ще играе срещу Пари Сен Жермен на финала в Будапеща на 30 май

Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Мениджърът на Арсенал Микел Артета атакува словесно изказването на Уейн Рууни, че Арсенал е прекалил с празнуването на достигането до финала на Шампионската лига, като заяви, че ще постави критиките там, където им е мястото.

Арсенал ще играе срещу Пари Сен Жермен на финала в Будапеща на 30 май, след като „артилеристите“ победиха Атлетико Мадрид във вторник. Победата, която запечата първия финал на Шампионската лига на Арсенал от 20 години насам, предизвика бурни празненства на терена, като Артета танцуваше редом до ликуващите си играчи. Появиха се и кадри на играчите и служителите, включително съсобственикът Джош Крьонке, които празнуват в съблекалнята.

„Трябва да уважавате всяко мнение и да го поставяте там, където му е мястото", каза Артета на пресконференция.

На въпроса къде би го поставил, Артета отговори: „Където им е мястото... Не знам. Това не е важно.“

Арсенал сега ще насочи вниманието си към битката за първата си титла във Висшата лига от 22 години насам с гостуване на застрашения от изпадане Уест Хям в неделя.

„Артилеристите“ водят пред Манчестър Сити, след като са изиграли мач повече, но ще видят как преднината им намалява от пет точки на две, ако отборът на Пеп Гуардиола победи Брентфорд на стадион „Етихад“ в събота.

„Веднага след мача във вторник говорихме, че това е страхотно, какъв момент, заслужихме го и ще имаме време да се подготвим за този финал“, добави Артета.

„Бях в много силно емоционално състояние след мача, защото знаехме какво означава за всички - нашите фенове, играчи и персонал. Но трябва да ми повярвате, концентрацията, фокусът и енергията ми сега са насочени към Уест Хям и го показахме много ясно. Трябва да живеем в настоящето и да покажем същото ниво на енергия, глад и желание, което показвахме през целия сезон и дори повече. Все по-близо сме и всичко, което правим сега, ще има значение за това дали ще спечелим или не.“

Юриен Тимбер няма да се завърне за мача на Арсенал на „Лондон Стейдиъм“, след като отсъстваше близо два месеца поради проблем със слабините. Артета очакваше контузията на защитника да бъде краткотрайна.

Той добави: „Това вероятно е най-трудното нещо за справяне, за играча, за мен също, защото не очаквахме да отнеме толкова време и в момента той не е готов да играе.“


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ПСЖ ЩЕ ИМ

    4 0 Отговор
    СКЪСА ШОРТИТЕ НА АРСЕНАЛ ПОНЕ С 2 ГОЛА.

    09:40 09.05.2026

