Спортът по ТВ в събота (9 май)

9 Май, 2026 07:00 371 0

Ето какво може да гледаме днес

Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

10.00 Рали, световен шампионат, Португалия МАХ Спорт 2

11.00 Мото GP, втора тренировка за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

11.40 Колоездене, Джиро д'Италия БНТ 3

11.45 Колоездене: Обиколка на Италия, втори етап, мъже Евроспорт 1

11.50 Мото GP, квалификация за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

12.00 Тенис, турнир в Рим МАХ Спорт 1

13.45 Монтана – Локомотив (Сф) Диема спорт

13.50 Мото 3, Мото 2: квалификация за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

14.00 Бохум – Хановер Диема спорт 3

14.30 Ливърпул – Челси Диема спорт 2

14.30 Мидълзбро – Саутхемптън Нова спорт

14.30 Колоездене: Обиколка на Испания, седми етап, жени Евроспорт 1

14.30 Автомобилизъм: 6 часа на Спа, Световен шампионат Евроспорт 2

15.00 Елче – Алавес МАХ Спорт 4

15.30 Колоездене: Обиколка на Италия, втори етап, мъже Евроспорт 1

15.55 Мото GP, спринт за Гран при на Франция МАХ Спорт 2

16.00 Каляри – Удинезе МАХ Спорт 3

16.15 Черно море – Ботев (Пд) Диема спорт

16.30 Щутгарт – Байер Диема спорт 3

16.30 Лайпциг – Санкт Паули Нова спорт

17.00 Съндърланд – Манчестър Юнайтед Диема спорт 2

17.00 Рали, световен шампионат, Португалия МАХ Спорт 2

17.15 Севиля – Еспаньол МАХ Спорт 4

18.45 Левски – Лудогорец Диема спорт

19.00 Лацио – Интер МАХ Спорт 3

19.00 Баскетбол, Барселона – Бургос Нова спорт

19.15 Баскетбол, Балкан – Черно море МАХ Спорт 2

19.30 Атлетико – Селта МАХ Спорт 4

19.30 Манчестър Сити – Брентфорд Диема спорт 2

19.30 Волфсбург – Байерн Диема спорт 3

21.30 Нюрнберг – Шалке Нова спорт

21.30 Голф: PGA тур, Труист Чемпиъншип, трети ден Евроспорт 2

21.45 Лече – Ювевтус МАХ Спорт 3

22.00 Реал Сосиедад – Бетис МАХ Спорт 4

22.00 Мадъруел – Хартс Ринг

22.00 Болтън – Брадфорд Диема спорт 2

22.00 НБА, Кливлънд – Детройт Диема спорт

22.00 Боксер, бойно събитие от Нидерландия Диема спорт 3

04.00 UFC, Чимаев срещу Стрикланд МАХ Спорт 2


