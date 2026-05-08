5 години без легендарния Георги Димитров - Джеки

8 Май, 2026 17:25 733 4

Поклон пред паметта му!

5 години без легендарния Георги Димитров - Джеки - 1
Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 5 години от загубата на един от най-великите играчи в историята на ЦСКА и българския футбол – Георги Димитров – Джеки.

Той е роден на 14 януари 1959 г. в с. Гледачево. Кариерата му започва през сезон 1976/1977 г. в Берое, но само година по-късно преминава в ЦСКА, където се утвърждава като лидер и емблематична фигура. С армейския тим Джеки изиграва 314 мача и отбелязва 41 гола във всички турнири за повече от десетилетие.

С червената фланелка той е 5-кратен шампион на България, 4-кратен носител на Купата на България, 3-кратен носител на Купата на Съветската армия и носител на Суперкупата.

Джеки оставя ярка следа и в европейските турнири – четвъртфиналист в Купата на европейските шампиони (1980/81), полуфиналист в КЕШ (1981/82) и полуфиналист в КНК (1988/89). През 1985 г. той е избран за "Футболист №1 на България".

С екипа на националния тим играе на Световното първенство в Мексико през 1986 година.

Поклон пред паметта му!


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалиста

    4 1 Отговор
    Специално поколение, тези можеха да пият и да щракат цяла вечер, и на следващото утро да играят дерби. Няма вече такива футболисти. Велики

    17:33 08.05.2026

  • 2 Джеки

    1 2 Отговор
    си отиде роно,а можеше и по-рано,но Михов мълча дълго и страда жестоко.

    17:53 08.05.2026

  • 3 Само голът срещу ,, петлите"

    4 1 Отговор
    Бе достатъчен да бъде Велик!

    18:00 08.05.2026

  • 4 Шизофен 1914

    1 1 Отговор
    Моля ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА.

    Моля ви не публикувайте положителни статии за ЦСКА.
    Въздействат ми много зле.
    Идва ми да рецитирам, рецитирам, рецитирам.
    Дофттора ми каза да не се ядосвам,за да се Опрая.

    18:27 08.05.2026

