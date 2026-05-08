Илиян Филипов отчете изпълнени обещания и поглед към бъдещето

Ботев Пловдив официално получи лиценз за участие както в Първа лига, така и в европейските турнири под егидата на УЕФА. Това стана ясно след решението на Лицензионната комисия към Българския футболен съюз, което бе посрещнато с радост и гордост от ръководството и привържениците на "жълто-черните".

Илиян Филипов, основният финансов благодетел на Ботев Пловдив, не скри удовлетворението си от постигнатото през изминалия сезон. В емоционално обръщение във Facebook той подчерта, че въпреки бурите, критиките и предизвикателствата, клубът е запазил стабилността си и е завършил сред най-добрите осем отбора в България.

"Днес излезе решението на Лицензионната комисия към БФС и с гордост мога да заявя, че Ботев Пловдив получи лиценз за участие както в UEFA, така и в Първа Лига. Успяхме да стабилизираме клуба въпреки всички трудности, атаки и критики към управлението през сезона. Не само запазихме стабилността на Ботев, но и класирахме любимия ни клуб сред първите 8 отбора в България. Изпълних обещанието си за този сезон. Но това е само началото. Ботев трябва да продължи да се развива, да расте и да поставя все по-високи цели пред себе си. Следващият сезон ще имаме по-силен и по-конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Призовавам всички ботевисти да продължат да подкрепят нашия клуб. Нека бъдем обединени въпреки критиките, различията и трудните моменти. Само заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото. Ботев е над всички", сподили радостният Филипов.