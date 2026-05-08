Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г. вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Бг футбол »
Илиян Филипов отчете изпълнени обещания и поглед към бъдещето

Илиян Филипов отчете изпълнени обещания и поглед към бъдещето

8 Май, 2026 18:12 386 0

  • ботев пловдив-
  • илиян филипов-
  • лиценз-
  • първа лига-
  • уефа-
  • футбол-
  • фенове-
  • сезон-
  • амбиции-
  • развитие

Ботев Пловдив получи лиценз за следващия сезон

Илиян Филипов отчете изпълнени обещания и поглед към бъдещето - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ботев Пловдив официално получи лиценз за участие както в Първа лига, така и в европейските турнири под егидата на УЕФА. Това стана ясно след решението на Лицензионната комисия към Българския футболен съюз, което бе посрещнато с радост и гордост от ръководството и привържениците на "жълто-черните".

Илиян Филипов, основният финансов благодетел на Ботев Пловдив, не скри удовлетворението си от постигнатото през изминалия сезон. В емоционално обръщение във Facebook той подчерта, че въпреки бурите, критиките и предизвикателствата, клубът е запазил стабилността си и е завършил сред най-добрите осем отбора в България.

"Днес излезе решението на Лицензионната комисия към БФС и с гордост мога да заявя, че Ботев Пловдив получи лиценз за участие както в UEFA, така и в Първа Лига. Успяхме да стабилизираме клуба въпреки всички трудности, атаки и критики към управлението през сезона. Не само запазихме стабилността на Ботев, но и класирахме любимия ни клуб сред първите 8 отбора в България. Изпълних обещанието си за този сезон. Но това е само началото. Ботев трябва да продължи да се развива, да расте и да поставя все по-високи цели пред себе си. Следващият сезон ще имаме по-силен и по-конкурентен отбор, който ще се бори за местата, даващи право на участие в европейските клубни турнири. Призовавам всички ботевисти да продължат да подкрепят нашия клуб. Нека бъдем обединени въпреки критиките, различията и трудните моменти. Само заедно можем да върнем Ботев там, където му е мястото. Ботев е над всички", сподили радостният Филипов.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове