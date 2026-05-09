Христо Янев скочи на критиците и даде съвет на БФС

Наставникът на ЦСКА Христо Янев остана много доволен след победата с 1:0 над ЦСКА 1948 в Бистрица. Специалистът обяви резултата за "идеален", а също така даде и повод за размисъл на БФС. Той попита дали този формат на първенството е най-удачен предвид това, че към края най-силните играят помежду си, а същевременно отборите имат сериозни проблеми с наказани състезатели.

“Доволен съм от вторите 45 минути. Доволен съм от старанието, а най-много от резултата. Променихме изходните позиции на някои от футболистите. Радвам се, че се получи. Имахме още няколко възможности да отбележим. 1:0 за нас е идеалният резултат.

Искахме да накараме тяхните двама пресиращи да играят срещу трима наши. Радвам се, че се получи. Търсим различни варианти да развием нашия отбор.

Имаме достатъчно налични футболисти в съблекалнята. Казах им, че всички са важни и днес се видя.

Отборът излезе по най-добрия начин от много тежка ситуация. Всички в клуба взехме много добри решения. Работата в клуба не е толкова лоша, колкото се опитват да я изкарат. Важно е да играем в Европа, да настигнем тези, които ни водеха с много точки и да запазим позицията, на която сме в момента.

Трудно е, защото сме в края на първенството и срещаме най-силните отбори. Трябва да помислим дали това е най-удачния формат на първенството", заключи Янев.