Александър Зверев стартира уверено на Мастърса в Рим

Отлично начало за Александър Зверев на престижния тенис турнир от сериите "Мастърс" в Рим! Вторият поставен в основната схема демонстрира класа и хладнокръвие, като елиминира своя сънародник Даниел Алтмайер след убедителна победа с 7:5, 6:3. Двубоят продължи едва час и 44 минути, през които Зверев показа защо е сред фаворитите за трофея.

Още в първия сет Зверев впечатли с мощен начален удар, реализирайки 78% от точките си на първи сервис. Макар да допусна един пробив, германецът успя да върне жеста два пъти, което му осигури предимство в резултата. Във втората част Зверев запази концентрация и стабилност, като бе 61% ефективен на първо подаване и дори подобри представянето си на втори сервис – 67%. Два нови пробива в негова полза и само един допуснат затвърдиха успеха му.

В битката за място на четвъртфиналите Александър Зверев ще се изправи срещу победителя от срещата между нидерландеца Талон Гриекспоор и Александър Блокс.