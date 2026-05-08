Александър Зверев стартира уверено на Мастърса в Рим

8 Май, 2026 21:08 414 1

Германският ас преодоля първото си препятствие и се класира за осминафиналите

Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров

Отлично начало за Александър Зверев на престижния тенис турнир от сериите "Мастърс" в Рим! Вторият поставен в основната схема демонстрира класа и хладнокръвие, като елиминира своя сънародник Даниел Алтмайер след убедителна победа с 7:5, 6:3. Двубоят продължи едва час и 44 минути, през които Зверев показа защо е сред фаворитите за трофея.

Още в първия сет Зверев впечатли с мощен начален удар, реализирайки 78% от точките си на първи сервис. Макар да допусна един пробив, германецът успя да върне жеста два пъти, което му осигури предимство в резултата. Във втората част Зверев запази концентрация и стабилност, като бе 61% ефективен на първо подаване и дори подобри представянето си на втори сервис – 67%. Два нови пробива в негова полза и само един допуснат затвърдиха успеха му.

В битката за място на четвъртфиналите Александър Зверев ще се изправи срещу победителя от срещата между нидерландеца Талон Гриекспоор и Александър Блокс.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

  • 1 Бухахахаха

    0 1 Отговор
    Първо този е Германец колкото аз съм Нигериец
    И второ Зверев е толкова уверен че ония Риж ИталоАвстриец го би на финал за 50тина минути

    21:16 08.05.2026

