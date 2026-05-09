Млад хърватин шокира Джокович в Рим

9 Май, 2026 08:28 686 1

Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Тенис-легендата Новак Джокович беше победен от хърватски квалификант, който е с 18 години по-млад от него още във втория кръг на турнира по тенис в Рим от Сериите „Мастърс“, известен още и като Откритото първенство на Италия. Това беше и първи мач за сърбина след близо два месеца лечение на контузия в рамото.

20-годишният Дино Прижмич победи рекодьора с 24 титли от турнирите на „Големия шлем“ с 2:6, 6:2, 6:4 с ас още при първия си мачбол, който му се отвори в срещата. Джокович, в момента на 38 години, не е играл от месец март, когато отстъпи на Джак Дрейпър в четвъртия кръг на турнира в Индиан Уелс (Калифорния). А когато смени фланелката си в почивката между първите два сета се видя, че Джокович има лепенка на рамото си. А след мача отказа да говори за каквито и да е свои неразположения, подчертавайки как не иска да отнема вниманието от победата на Прижмич. Но пък призна, че е искал да покаже повече от себе си в единствения си турнир – подготовка преди „Ролан Гарос“. И също така добави, че не е бил изненадан от представянето си, но подчерта, че би искал максимално бързо да забрави втория сет.

Намиращият се на 79-о място в световната ранглиста на АТР Призмич имаше една среща до момента с именития си съперник и загуби в четири сета на Откритото първенство на Австралия през 2024-а година. А сега след победата получи похвали от Джокович, че форхендът му много се е подобрил в сравнение с преди две години и половина и че ще стигне далече, ако остане здрав.

„Той е моят идол. Но просто днес аз играх невероятно“, каза младокът от Хърватия.

За Джокович – макар и втори кръг, това беше първи мач на турнира, докато за Прижмич имаше вече една победа – над Мартон Фучович. Във втория сет срещу сърбина той поведе с 4:0 преди да изравни частите, а в третия се възползва от две поредни грешки на Джокович, когато трябваше да отрази бекхенд. Така поведе с 3:2, а следващите подавания ис запази стабилно, за да реши мача с ас.

Следващият му съперник ще бъде Юго Юмбер – френският ветеран на 33-о място в ранглистата на АТР, който днес отстрани Вит Коприва (Чехия) с 6:3, 6:2.

По-рано днес в изцяло германски сблъсък номер 3 в света Александър Зверев отстрани Даниел Алтмайер със 7:5, 6:3, като фаворитът Зверев имаше изненадващи проблеми с началния удар и само по-сериозната му физическа форма му помогна да измъкне победата.

Каспер Рууд (Норвегия) мина доста по-лесно през Закари Свайда от САЩ с 6:1, 6:3 само за 63 минути, както и Александър Бублик (Казахстан), отстранил точно за час с 6:1, 6:2 Себастиан Баес (Аржентина).

Американецът Томи Пол отстрани Александър Вукич (Австралия) с 6:4, 6:2, а малко повече проблеми имаше Иржи Лехечка (Чехия) срещу Ян-Ленард Щруф (Германия) със 7:6 (7:4), 6:3.

Друга изненадва извън отпадането на Джокович дойде от пораженито на австралиеца Алекс де Минор, 8-и в ранглистата на АТР, в три сета от представителя на домакините Матео Арналди с 6:4, 6:7 (5:7), 4:6.


  • 1 дядо дръмпир

    0 0 Отговор
    Не се лъжете.В момента Господ играе много силно.това ,което видях в 1вия сет ми подсказва ,че Господ Джокович се кани за титла от шлема!Втория сет се получи нещо ,но не е контузия ,но голяма грешка ще направят играчите ако подценят Господ Джокович за Ролан гарос!При положение ,че алкарас е контузен ,а и Синер е на крачка има проблеми странични мускули на кръста да подцените Джокович е груба грешка!

    08:49 09.05.2026

