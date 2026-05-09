Новак Джокович след загубата в Рим: Определено не съм там, където искам да бъда

9 Май, 2026 08:59 381 0

Виждам много добре какво ми липсва

Ивайло Борисов

Новак Джокович коментира отпадането си от силния турнир в Рим, Италия. Сръбската легенда загуби от 20-годишния хърватски талант Дино Прижмич.

„Виждам много добре какво ми липсва. Закъснявам с половин крачка. Определено не съм там, където искам да бъда, за да достигна отново най-високото възможно ниво и да стигна далеч. Но след като си тук, в крайна сметка трябва да играеш. Трябва да започнеш от някъде. Искам да се върна на корта по-рано след тази контузия, но не можах и приемам ситуацията такава, каквато е. Тренирам усилено, тренирам толСписъцикова, колкото ми позволява тялото“, каза Джокович.

На въпроса дали е уверен, че ще бъде в добра форма за Ролан Гарос, който започва след 16 дни, Джокович отговори: „Не знам“ и добави с усмивка: „Надявам се“.

В единствения друг турнир на Джокович тази година той стигна до финала на Откритото първенство на Австралия и загуби от Карлос Алкарас.


