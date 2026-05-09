Сензация в Рим! Световната №1 поставена на колене от ветеранка пред отказване

9 Май, 2026 22:30 532 0

Павел Ковачев

Световната номер едно Арина Сабаленка изненадващо приключи участието си в третия кръг на силния тенис турнир от сериите УТА 1000 в Рим. Лидерката в схемата отстъпи на опитната румънка Сорана Кърстя след драматичен обрат с 6:2, 3:6, 5:7. За 36-годишната Кърстя, която планира да прекрати състезателната си кариера по-късно през този сезон, това бе първа победа над действаща водачка в световната ранглиста в кариерата ѝ.

Двубоят започна убедително за представителката на Беларус, но в хода на срещата тя започна да изпитва физически дискомфорт. При изоставане от 3:4 в решителния трети сет Сабаленка поиска медицински таймаут заради травма. Макар да успя да навакса пасив и да изравни до 5:5, Кърстя демонстрира по-голяма стабилност в заключителните минути и след нов пробив затвори мача в своя полза. В следващата фаза румънката ще се изправи срещу чехкинята Линда Носкова, която елиминира Олександра Олиникова в два сета.

Денят на кортовете във Форо Италико донесе и други интересни резултати. Третата в схемата Коко Гоф си осигури място в четвъртия кръг след труден успех над аржентинката Солана Сиера с 5:7, 6:0, 6:4. За разлика от нея, миналогодишната шампионка и любимка на местната публика Джазмин Паолини разочарова привържениците си. Деветата поставена италианка допусна поражение от белгийката Елизе Мертенс след трисетова битка, завършила 6:4, 6:7(5), 3:6.

Елена Остапенко от Латвия също продължи напред в турнира. Тя се наложи над китайката Цинвън Чжън след обрат с 4:6, 6:4, 6:4. Следващата съперничка на Остапенко ще бъде определена от сблъсъка между Анна Калинская и Белинда Бенчич. Турнирът в италианската столица продължава да предлага вълнуващи сблъсъци, а отпадането на основната фаворитка отваря схемата за останалите претендентки за титлата.


