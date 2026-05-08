Шокиращо завръщане: Джокович изненадващо отпадна още на старта в Рим

Тенис светът бе изненадан от развръзката на старта на престижния "Мастърс" в Рим. Легендарният Новак Джокович, който се завърна на корта след двумесечна пауза, претърпя шокиращо поражение още в първия си мач. Сърбинът, считан за един от най-великите в историята на спорта, отстъпи пред младия хърватин Дино Призмич с 6:2, 2:6, 4:6 след оспорвана битка, продължила два часа и 15 минути.

Джокович започна срещата уверено, демонстрирайки класата си с впечатляващи 82% спечелени точки на първи сервис и два пробива в първия сет. Въпреки това, във втората част Призмич показа характер и обърна развоя, като реализира два пробива и подобри ефективността си на начален удар. В решителния трети сет младият хърватин, заемащ 79-о място в световната ранглиста, затвърди превъзходството си с 87% спечелени точки на първи сервис и един ключов пробив, който му донесе победата.

С този успех Дино Призмич си осигури място на 1/16-финалите, където ще се изправи срещу победителя от двубоя между французина Юго Умбер и чеха Вит Коприва. За младия хърватин това е възможност да затвърди възходящата си форма и да продължи напред в турнира.

Това бе първият официален мач за Новак Джокович след поражението му от Джак Дрейпър на осминафиналите в Индиън Уелс през март. Оттогава световният №1 не бе участвал в състезания, а дългата пауза очевидно се отрази на ритъма и увереността му.