Шокиращо завръщане: Джокович изненадващо отпадна още на старта в Рим

8 Май, 2026 21:41 521 3

  • тенис-
  • мастърс-
  • рим-
  • новак джокович-
  • дино призмич

Сензационна загуба за световния тенис ас след двумесечно отсъствие

Шокиращо завръщане: Джокович изненадващо отпадна още на старта в Рим - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенис светът бе изненадан от развръзката на старта на престижния "Мастърс" в Рим. Легендарният Новак Джокович, който се завърна на корта след двумесечна пауза, претърпя шокиращо поражение още в първия си мач. Сърбинът, считан за един от най-великите в историята на спорта, отстъпи пред младия хърватин Дино Призмич с 6:2, 2:6, 4:6 след оспорвана битка, продължила два часа и 15 минути.

Джокович започна срещата уверено, демонстрирайки класата си с впечатляващи 82% спечелени точки на първи сервис и два пробива в първия сет. Въпреки това, във втората част Призмич показа характер и обърна развоя, като реализира два пробива и подобри ефективността си на начален удар. В решителния трети сет младият хърватин, заемащ 79-о място в световната ранглиста, затвърди превъзходството си с 87% спечелени точки на първи сервис и един ключов пробив, който му донесе победата.

С този успех Дино Призмич си осигури място на 1/16-финалите, където ще се изправи срещу победителя от двубоя между французина Юго Умбер и чеха Вит Коприва. За младия хърватин това е възможност да затвърди възходящата си форма и да продължи напред в турнира.

Това бе първият официален мач за Новак Джокович след поражението му от Джак Дрейпър на осминафиналите в Индиън Уелс през март. Оттогава световният №1 не бе участвал в състезания, а дългата пауза очевидно се отрази на ритъма и увереността му.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да, да

    0 0 Отговор
    Страхотно! Вече е 163-ти сигурно. Григор е преди него.

    21:50 08.05.2026

  • 2 Диагноза

    0 0 Отговор
    Възраст. Няма лечение.

    21:54 08.05.2026

  • 3 Дядо от село

    0 0 Отговор
    Джока,посади ли картофите?

    21:58 08.05.2026

