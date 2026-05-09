Мъри Стоилов отхвърлил оферти от участник на Мондиал 2026 и клуб от Дубай

Треньор №1 на България за последните две години Станимир Стоилов продължава да привлича все по-сериозен интерес към себе си след отличната работа, която върши начело на турския елитен Гьозтепе. В южната ни съседка цитират изданието Shootandgoal, което твърди, че Мъри е получил оферти от национален и клубен отбор.
Родният специалист е получил предложение от участника на Мондиал 2026 Гана. "Черните звезди" търсят нов селекционер, след като уволниха Ото Адо седмици преди старта на Световното първенство това лято. Стоилов обаче е отклонил предложение на федерацията на Гана.
Göztepe'de Stoilov'a talip çok: Gana ve Dubai iddiası— yenigun.com - Gazete Yenigün (@izmirdeyenigun) May 8, 2026
📌Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un son dönemde birçok teklif aldığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan iddialara göre Bulgar teknik adam, Gana Milli Takımı ve Dubai’den gelen teklifleri geri çevirdi.…
Освен това Станимир Стоилов е получил и много сериозна оферта от клуб от Дубай, която също е отхвърлил.
Припомняме, че Мъри отхвърли предложение и от Спартак Москва с годишна заплата от 2.5 млн. евро.
Станимир Стоилов има договор с Гьозтепе до лятото на 2027 година. Днес той ще бъде начело на отбора за стотен път в домакинството на Газиантеп. "Жълто-червените" заемат пето място в Суперлигата с 52 точки.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА