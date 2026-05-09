Мъри Стоилов отхвърлил оферти от участник на Мондиал 2026 и клуб от Дубай

Треньор №1 на България за последните две години Станимир Стоилов продължава да привлича все по-сериозен интерес към себе си след отличната работа, която върши начело на турския елитен Гьозтепе. В южната ни съседка цитират изданието Shootandgoal, което твърди, че Мъри е получил оферти от национален и клубен отбор.

Родният специалист е получил предложение от участника на Мондиал 2026 Гана. "Черните звезди" търсят нов селекционер, след като уволниха Ото Адо седмици преди старта на Световното първенство това лято. Стоилов обаче е отклонил предложение на федерацията на Гана.

Göztepe'de Stoilov'a talip çok: Gana ve Dubai iddiası



📌Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov’un son dönemde birçok teklif aldığı öne sürüldü. Yunan basınında yer alan iddialara göre Bulgar teknik adam, Gana Milli Takımı ve Dubai’den gelen teklifleri geri çevirdi.… — yenigun.com - Gazete Yenigün (@izmirdeyenigun) May 8, 2026

Освен това Станимир Стоилов е получил и много сериозна оферта от клуб от Дубай, която също е отхвърлил.

Припомняме, че Мъри отхвърли предложение и от Спартак Москва с годишна заплата от 2.5 млн. евро.

Станимир Стоилов има договор с Гьозтепе до лятото на 2027 година. Днес той ще бъде начело на отбора за стотен път в домакинството на Газиантеп. "Жълто-червените" заемат пето място в Суперлигата с 52 точки.