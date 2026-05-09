След 6179 дни титлата отново ще е на „Герена“

Левски приема Лудогорец в мач от третия кръг на плейофите на първата четворка на efbet Лига. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ започва в 18:45 часа, а след нейния край ще бъде официалното награждаване, на което президентът на БФС Георги Иванов ще връчи на отбора шампионската титла.

Това ще се случи 6179 дни след последния случай, в който на „Герена“ имаше празненства за спечеленото първо място в първенството. На 8 юни 2009 г. „сините“ получиха 26-ата си титла на отделна церемония пред сектор „А“ на клубния стадион, а трофеят беше вдигнат от тогавашния капитан Георги Петков. Броени дни по-рано (б.ред. - на 31 май) равенството 1:1 срещу Миньор (Перник) гарантира шампионския трофей за Левски.

Георги Иванов тогава беше играч на „сините“ и присъства на награждаването с патерици. На 9 май 2009 г. той излезе невъзстановен от контузия за вечното дерби с ЦСКА (2:0), но още в началото травмата се усложни, а Гонзо никога повече не се върна на терена като професионален футболист, въпреки че претърпя операция в Барселона.

Очаква се на днешната церемония да присъства и новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев. Той ще застане до Наско Сираков, Даниел Боримиров и шефа на генералния спонсор Мило Борисов. Според предварителните нагласи играчите на Лудогорец ще направят шпалир, за да поздравят футболистите на „сините“ за титлата.

ЛЕВСКИ – ЛУДОГОРЕЦ

Днес от 18:45 часа по „Диема Спорт“

София, ст. „Георги Аспарухов“

Съдия: Венцислав Митрев

ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ

Левски: Вуцов, Камдем, Димитров, Макун, Майкон, Костадинов, Бурас, Сула, Кирилов, Око-Флекс, Бала

Контузен: Вуликич

Наказани: няма

Лудогорец: Бонман, Сон, Нахмиас, Куртулуш, Недялков, Дуарте, Калоч, Станич, Текпетей, Ерик Маркус, Чочев

Контузени: Андерсон, Алмейда, Крус, Руан, Кайо Видал, Камара, Нареси, Ст. Иванов

Наказани: няма

Баланс: 46 мача, 6 победи за Левски, 11 равенства, 19 победи за Лудогорец, г.р. 69:30 за Лудогорец