Новини
Спорт »
Световен футбол »
След 6179 дни титлата отново ще е на „Герена“

След 6179 дни титлата отново ще е на „Герена“

9 Май, 2026 07:30 594 2

  • левски-
  • футбол-
  • титла-
  • лудогорец-
  • награждаване

Очаква се новият собственик да присъства на награждаването

След 6179 дни титлата отново ще е на „Герена“ - 1
Снимка: БГНЕС
Ивайло Борисов Ивайло Борисов Автор във Fakti.bg

Левски приема Лудогорец в мач от третия кръг на плейофите на първата четворка на efbet Лига. Срещата на стадион „Георги Аспарухов“ започва в 18:45 часа, а след нейния край ще бъде официалното награждаване, на което президентът на БФС Георги Иванов ще връчи на отбора шампионската титла.

Това ще се случи 6179 дни след последния случай, в който на „Герена“ имаше празненства за спечеленото първо място в първенството. На 8 юни 2009 г. „сините“ получиха 26-ата си титла на отделна церемония пред сектор „А“ на клубния стадион, а трофеят беше вдигнат от тогавашния капитан Георги Петков. Броени дни по-рано (б.ред. - на 31 май) равенството 1:1 срещу Миньор (Перник) гарантира шампионския трофей за Левски.

Георги Иванов тогава беше играч на „сините“ и присъства на награждаването с патерици. На 9 май 2009 г. той излезе невъзстановен от контузия за вечното дерби с ЦСКА (2:0), но още в началото травмата се усложни, а Гонзо никога повече не се върна на терена като професионален футболист, въпреки че претърпя операция в Барселона.

Очаква се на днешната церемония да присъства и новият собственик на Левски Атанас Бостанджиев. Той ще застане до Наско Сираков, Даниел Боримиров и шефа на генералния спонсор Мило Борисов. Според предварителните нагласи играчите на Лудогорец ще направят шпалир, за да поздравят футболистите на „сините“ за титлата.

ЛЕВСКИ – ЛУДОГОРЕЦ

Днес от 18:45 часа по „Диема Спорт“
София, ст. „Георги Аспарухов“
Съдия: Венцислав Митрев

ВЕРОЯТНИ СЪСТАВИ
Левски: Вуцов, Камдем, Димитров, Макун, Майкон, Костадинов, Бурас, Сула, Кирилов, Око-Флекс, Бала
Контузен: Вуликич
Наказани: няма

Лудогорец: Бонман, Сон, Нахмиас, Куртулуш, Недялков, Дуарте, Калоч, Станич, Текпетей, Ерик Маркус, Чочев
Контузени: Андерсон, Алмейда, Крус, Руан, Кайо Видал, Камара, Нареси, Ст. Иванов
Наказани: няма

Баланс: 46 мача, 6 победи за Левски, 11 равенства, 19 победи за Лудогорец, г.р. 69:30 за Лудогорец


Поставете оценка:
Оценка 2.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 SDEЧЕВ

    4 1 Отговор
    Синия любим отбор, Левски се казва той. Але Але, Але Але. .....

    07:50 09.05.2026

  • 2 Браво

    0 0 Отговор
    В чест на голямото събитие, неколцина връстници на последната титла, са обещали да си сменят пола!

    08:43 09.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове