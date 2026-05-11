Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 за 20 минути

11 Май, 2026 14:29 602 5

Към момента пропуски могат да се купуват само за секторите “Б” и “Г”

Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 за 20 минути - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Билетите за финала за Купата на България между ЦСКА и Локомотив (Пловдив) вече са в продажба онлайн. Към момента пропуски могат да се купуват само за секторите “Б” и “Г”.

Феновете на “червените” се възползваха от това и само за 20 минути взеха 6000 места от Северната трибуна.

Мачът ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Напомняме, че организаторът на двубоя - БПФЛ, ще пусне в продажба билетите за сектори те “А” и “В” на по-късен етап, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    4 6 Отговор
    Феновете на ФАЛИРАЛИЯ отбор изкупиха всички билети да гледат доведения Литекс, който играе с лиценза на Етрополе!

    14:36 11.05.2026

  • 2 Тия дечица

    3 5 Отговор
    С придружители ли ги пускат?

    14:40 11.05.2026

  • 3 Трол

    1 3 Отговор
    И прасето по същия начин като му се сипе ярма, я изяжда моментално.

    14:41 11.05.2026

  • 4 Шизофен 1914

    6 2 Отговор
    Моля ви не публикувайте статии за ЦСКА не се чувствам добре онова нещо отвътре ме кара да рецитирам рецитирам всякакви стихотворения.
    Доктора ми каза да забравя страха от ЦСКА ама той не ме напуска години вече

    Коментиран от #5

    14:48 11.05.2026

  • 5 Страх

    2 6 Отговор

    До коментар #4 от "Шизофен 1914":

    от ЦСКА няма! Щото няма ЦСКА!

    14:58 11.05.2026

