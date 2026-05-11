Феновете на ЦСКА изкупиха 6000 за 20 минути

Билетите за финала за Купата на България между ЦСКА и Локомотив (Пловдив) вече са в продажба онлайн. Към момента пропуски могат да се купуват само за секторите “Б” и “Г”.

Феновете на “червените” се възползваха от това и само за 20 минути взеха 6000 места от Северната трибуна.

Мачът ще се играе на 20 май (сряда) от 19:00 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

Напомняме, че организаторът на двубоя - БПФЛ, ще пусне в продажба билетите за сектори те “А” и “В” на по-късен етап, след като окончателно бъде одобрен охранителният план за мача.