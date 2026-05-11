От Ливърпул са се свързали с Реал Мадрид, за да разберат какво не се е получило с Шаби Алонсо

11 Май, 2026 15:00 584 0

Според “Ас” ръководството на мърсисайдци все още не е направило окончателни си избор за това кой ще бъде начело на отбора през следващия сезон

Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Въпреки че в последните седмици английските медии уверено твърдят, че Арне Слот ще остане в Ливърпул и през следващия сезон, слуховете за евентуално назначение на Шаби Алонсо продължават да витаят.

Според “Ас” ръководството на мърсисайдци все още не е направило окончателни си избор за това кой ще бъде начело на отбора през следващия сезон. Феновете на Ливърпул биха приели Алонсо с отворени обятия, а той и има и други поддръжници на “Анфийлд”.

Ръководството на 20-кратните шампиони на Англия обаче иска да има цялата информация защо испанецът не успя в Реал Мадрид и бе уволнен през януари. За да разберат детайлите от първа ръка, от “Анфийлд” са осъществили директен контакт с хора от управлението на Реал.

Според “Ас” между двата клуба все още има добри взаимоотношения, които не са били повлияни от трансфера на Трент Александър-Арнолд. Затова запитването от страна на мърсисайдци не е било прието като нещо сензационно.

Интерес към Шаби Алонсо проявява и Челси, като от “Стамфорд Бридж” вече са се свързали с неговите агенти. Според някои информации представителите на испанеца са информирали Ливърпул за това развитие, като са подчертали, че неговият първи избор за момента си остава завръщане на “Анфийлд”.

Слот може и да има подкрепата на ръководството на Ливърпул, но в мача с Челси ясно се видя, че до голяма степен вече е загубил доверието на публиката. Това може да промени ситуацията за нидерландеца след края на сезона.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

