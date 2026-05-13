Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ливърпул и Челси искат халф от Спортинг Лисабон

Ливърпул и Челси искат халф от Спортинг Лисабон

13 Май, 2026 07:29 687 2

  • ливърпул-
  • челси-
  • спортинг лисабон

Според източника, договорът на 26-годишния футболист включва клауза за откупуване от 60 млн евро

Ливърпул и Челси искат халф от Спортинг Лисабон - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул и Челси обмислят да привлекат халфа на Спортинг (Лисабон) Франсиско Тринкао това лято, съобщава Caught Offside.

Според източника, договорът на 26-годишния футболист включва клауза за откупуване от 60 млн евро.

Този сезон Тринкао е участвал в 52 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки 18 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 35 милиона евро.

Тринсао има и 17 мача за националната фланелка на Португалия, с която се е разписал общо 3 пъти до този момент.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герги

    1 0 Отговор
    Преди време се изложи в Барса,голяма греда беше,.дано сега да е повишил качеството си...

    Коментиран от #2

    07:44 13.05.2026

  • 2 Тринкао

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Герги":

    е нападател всъщност, поне в Спортинг. В последния сезон на Гьокереш за мен не беше дори в тройката, да не кажа петицата най-важни и добри играчи, този си качи нивото, ама Спортинг пък като цяло го свали. Не го виждам в атаката на Ливърпул с този им стил, при Челси е батак, нищо не се знае, т.е. може и да е полезен.

    09:39 13.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове