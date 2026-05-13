Ливърпул и Челси искат халф от Спортинг Лисабон

Ливърпул и Челси обмислят да привлекат халфа на Спортинг (Лисабон) Франсиско Тринкао това лято, съобщава Caught Offside.
Според източника, договорът на 26-годишния футболист включва клауза за откупуване от 60 млн евро.
Този сезон Тринкао е участвал в 52 мача във всички турнири, отбелязвайки 13 гола и давайки 18 асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2030 г. Според портала Transfermarkt, пазарната му стойност е 35 милиона евро.
Тринсао има и 17 мача за националната фланелка на Португалия, с която се е разписал общо 3 пъти до този момент.
🚨🚨 | 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Chelsea are INTERESTED in signing Francisco Trincão from Sporting CP this summer.— MatchdayHQ | World Cup (@TheMatchdayHQ) May 12, 2026
The Portuguese reportedly has a €60M in his current contract, with Sporting CP defining the €60M release clause as the starting point for any negotiations. 💰… pic.twitter.com/KTnPtIxIvd
1 Герги
Коментиран от #2
07:44 13.05.2026
2 Тринкао
До коментар #1 от "Герги":е нападател всъщност, поне в Спортинг. В последния сезон на Гьокереш за мен не беше дори в тройката, да не кажа петицата най-важни и добри играчи, този си качи нивото, ама Спортинг пък като цяло го свали. Не го виждам в атаката на Ливърпул с този им стил, при Челси е батак, нищо не се знае, т.е. може и да е полезен.
09:39 13.05.2026