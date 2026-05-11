Новини
Спорт »
Световен футбол »
Жоао Кансело – Португалският феномен, който пренаписа футболната история на Европа

Жоао Кансело – Португалският феномен, който пренаписа футболната история на Европа

11 Май, 2026 15:39 499 1

  • жоао кансело-
  • барселона-
  • европейски футбол-
  • рекорд-
  • топ първенства-
  • шампионски титли-
  • серия а-
  • висша лига-
  • бундеслига-
  • ла лига-
  • португалски национал-
  • футболни постижения

Защитникът на Барселона с рекорд, който никой друг не е постигал в топ първенствата на Стария континент

Жоао Кансело – Португалският феномен, който пренаписа футболната история на Европа - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Жоао Кансело, изключителният десен бек на Барселона, се превърна в истинска легенда на европейския футбол, след като постигна нещо, което досега бе само мечта за мнозина. 31-годишният португалец, който през януари пристигна на „Камп Ноу“ под наем от Ал Хилал, вече може да се похвали с титли в четири от петте най-силни първенства на Европа – подвиг, който никой друг футболист не е реализирал.

Кариерният път на Кансело е истинска одисея през най-елитните клубове на Стария континент. Започнал като юноша на Бенфика, той първо триумфира в Серия „А“ с Ювентус през 2019 година. След това, облечен в екипа на Манчестър Сити, завоюва три последователни титли във Висшата лига (2021, 2022, 2023). През 2023 г. добави към колекцията си и златен медал от Бундеслигата с Байерн Мюнхен, а през 2026 г. изкачи и испанския връх с Барселона, печелейки Ла Лига.

Макар да има шампионска титла и в родината си с Бенфика през 2014 г., португалското първенство не попада сред топ 5 на Европа. Единствената голяма лига, в която Кансело все още не е оставил своя отпечатък, е френската Лига 1 – но кой знае, може би бъдещето ще го отведе и там.

Любопитен факт е, че в края на сезон 2022/2023 Кансело получи златни медали както от английското, така и от германското първенство. Причината? През януари 2023 г. Манчестър Сити го преотстъпи на Байерн Мюнхен, което му позволи да стане шампион и в двете страни в рамките на един сезон – истинско футболно чудо!


Поставете оценка:
Оценка 4 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове