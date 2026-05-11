Жоао Кансело – Португалският феномен, който пренаписа футболната история на Европа

Жоао Кансело, изключителният десен бек на Барселона, се превърна в истинска легенда на европейския футбол, след като постигна нещо, което досега бе само мечта за мнозина. 31-годишният португалец, който през януари пристигна на „Камп Ноу“ под наем от Ал Хилал, вече може да се похвали с титли в четири от петте най-силни първенства на Европа – подвиг, който никой друг футболист не е реализирал.

Кариерният път на Кансело е истинска одисея през най-елитните клубове на Стария континент. Започнал като юноша на Бенфика, той първо триумфира в Серия „А“ с Ювентус през 2019 година. След това, облечен в екипа на Манчестър Сити, завоюва три последователни титли във Висшата лига (2021, 2022, 2023). През 2023 г. добави към колекцията си и златен медал от Бундеслигата с Байерн Мюнхен, а през 2026 г. изкачи и испанския връх с Барселона, печелейки Ла Лига.

Макар да има шампионска титла и в родината си с Бенфика през 2014 г., португалското първенство не попада сред топ 5 на Европа. Единствената голяма лига, в която Кансело все още не е оставил своя отпечатък, е френската Лига 1 – но кой знае, може би бъдещето ще го отведе и там.

Любопитен факт е, че в края на сезон 2022/2023 Кансело получи златни медали както от английското, така и от германското първенство. Причината? През януари 2023 г. Манчестър Сити го преотстъпи на Байерн Мюнхен, което му позволи да стане шампион и в двете страни в рамките на един сезон – истинско футболно чудо!