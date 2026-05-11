Ботев Пловдив кани семейства на футболен празник с нов специален сектор

11 Май, 2026 18:42 345 0

Клубът въвежда иновативна инициатива за семейно преживяване на стадион "Христо Ботев"

Снимка: facebook
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

С истински ентусиазъм и грижа към своите привърженици, Ботев Пловдив обяви старта на специален семеен сектор на стадион "Христо Ботев". Тази свежа инициатива цели да превърне футболните срещи в още по-приятно и безопасно изживяване за малки и големи.

Новият семеен сектор ще бъде разположен в блок 1 на Централната трибуна, непосредствено до Трибуна Север. Тук родителите и техните деца ще могат да се насладят на мачовете в спокойна и приятелска атмосфера, далеч от обичайния футболен шум.

Ботев Пловдив предлага специален семеен билет на стойност 20 евро, който осигурява достъп за двама родители и техните деца до 14-годишна възраст. За да се възползват от тази оферта, родителите трябва да представят документ, удостоверяващ възрастта на децата при закупуване на билета.

Желаещите да се присъединят към семейната трибуна могат да закупят билети както от клубния магазин, така и от касите на стадион "Христо Ботев". Семейният сектор ще бъде отворен за оставащите два домакински мача този сезон, както и през целия следващ сезон.


