Новини
Спорт »
Тенис »
Димитър Кисимов с рекордна позиция в световната ранглиста за юноши

Димитър Кисимов с рекордна позиция в световната ранглиста за юноши

11 Май, 2026 20:33 383 0

  • димитър кисимов-
  • тенис-
  • ранглиста

Българинът вече е 11-и

Димитър Кисимов с рекордна позиция в световната ранглиста за юноши - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов се изкачи с четири позиции до рекордното за него 11-о място в световната тенис ранглиста при юношите.

18-годишният българин стана вицешампион през миналата седмица на силния турнир от категория J500 в Офенбах (Германия), а две седмици по-рано се класира на трето място в надпреварата от категория J300 на ITF в Пловдив.


През месец март Кисимов триумфира с титлата на турнир от категория J300 в Кайро (Египет), като до момента има шест спечелени титли на сингъл от турнири на ITF при юношите. По-рано през годината Димитър Кисимов триумфира и с титлата на двойки при юношите на Откритото първенство на Австралия, затвърждавайки статута си на един от най-обещаващите български таланти.


От 31 май Кисимов ще участва в основната схема на турнира от Големия шлем „Ролан Гарос".


Лидер в световната ранглиста при юношите продължава да бъде Иван Иванов, който от тази година участва само в турнири за мъже.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове