Ботев Ихтиман триумфира с Купата на Аматьорската лига след драматичен обрат над Марица Милево

Ботев (Ихтиман) се окичи с трофея на Аматьорската лига след категорична победа с 4:1 над Марица (Милево).

От първия съдийски сигнал футболистите на Марица демонстрираха амбиция и хъс, като успяха да открият резултата в 13-ата минута чрез Христо Стоянов. Този ранен гол даде криле на отбора от Милево, който контролираше събитията на терена през първата част.

Ботев (Ихтиман) не остана длъжен и опита да върне попадението, но Борислав Балджийски пропусна отлична възможност за изравняване.

Ключовият момент настъпи в 36-ата минута, когато голмайсторът на Марица – Христо Стоянов, бе изгонен с директен червен картон за грубо нарушение. Това се оказа повратната точка в срещата, която промени изцяло развоя на събитията.

След почивката Ботев (Ихтиман) пое инициативата и започна да притиска съперника. Усилията на тима дадоха резултат в 73-ата минута, когато Димитър Панталеев възстанови равенството.

Само четири минути по-късно Стефан Велев реализира пълния обрат, изпращайки феновете на ихтиманци в екстаз.

В заключителните минути на двубоя Мартин Денев (85') и Борислав Балджийски (88') оформиха крайното 4:1, с което Ботев (Ихтиман) заслужено вдигна купата на Аматьорската лига.