Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
Спорт »
Световен футбол »
Суперкомпютър разкри: Кой ще триумфира на Мондиал 2026?

Суперкомпютър разкри: Кой ще триумфира на Мондиал 2026?

2 Юни, 2026 12:48 1 358 5

  • футбол-
  • събитие-
  • мондиал 2026-
  • държави-
  • сащ-
  • канада-
  • мексико-
  • изкуствения интелект-
  • статистическата агенция-
  • opta-
  • световно първенство по футбол

Испания оглавява прогнозите, Франция и Англия дебнат за световната корона

Суперкомпютър разкри: Кой ще триумфира на Мондиал 2026? - 1
Снимка: YouTube
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Светът на футбола е на прага на историческо събитие – Мондиал 2026 ще се проведе за първи път на територията на три държави: САЩ, Канада и Мексико. Освен това, броят на отборите, които ще се борят за престижната титла, ще бъде увеличен до невижданите досега 48. Феновете по цялото земно кълбо вече тръпнат в очакване, а залозите и прогнозите за бъдещия шампион се множат с всеки изминал ден.

В ерата на високите технологии и големите данни, дори футболът не остава настрана от влиянието на изкуствения интелект. Статистическата агенция Opta използва своя мощен суперкомпютър, за да анализира шансовете на водещите национални отбори.

Резултатите са повече от любопитни!

Европейският шампион Испания се изстрелва на върха на прогнозите с вероятност от 16.1% да вдигне трофея през 2026 година. Иберийците, които триумфираха на Мондиал 2010, са сочени като най-вероятния нов (или стар) световен първенец.

Франция, актуалният вицешампион на планетата, не изостава много – „петлите“ имат 13% шанс да се окичат със златото. Англия, която винаги е сред фаворитите, заема третата позиция с 11.2%. Тези два тима са готови да се впуснат в ожесточена битка за световната слава.

Пълната прогноза на Opta за Мондиал 2026:

1. Испания – 16.1%

2. Франция – 13%

3. Англия – 11.2%

4. Аржентина – 10.4%

5. Португалия – 7%

6. Бразилия – 6.6%

7. Германия – 5.1%

8. Нидерландия – 3.6%

9. Норвегия – 3.5%

10. Белгия – 2.4%


Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ако познава

    5 0 Отговор
    Колкото маркет линкс
    На изборите значи залагам за Белгия

    12:50 02.06.2026

  • 2 И за Евровизия

    3 0 Отговор
    Имаше прогнози, а то какво стана?

    12:50 02.06.2026

  • 3 Португалия

    1 2 Отговор
    Дадоха купата на Меси, редно е сега да се отчетат и на Роналдо. Накрая пак ще си пишем. Поздрав.

    13:03 02.06.2026

  • 4 Тото 41 от 35

    3 0 Отговор
    А някой пор или октопод, няма ли да дава прогнози?
    Ето примерно по БНТ пак са извикали Панда Панда.

    13:20 02.06.2026

  • 5 Коко

    0 0 Отговор
    България, България! Ама, не сега!

    13:43 02.06.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове