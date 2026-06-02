Суперкомпютър разкри: Кой ще триумфира на Мондиал 2026?

Светът на футбола е на прага на историческо събитие – Мондиал 2026 ще се проведе за първи път на територията на три държави: САЩ, Канада и Мексико. Освен това, броят на отборите, които ще се борят за престижната титла, ще бъде увеличен до невижданите досега 48. Феновете по цялото земно кълбо вече тръпнат в очакване, а залозите и прогнозите за бъдещия шампион се множат с всеки изминал ден.

В ерата на високите технологии и големите данни, дори футболът не остава настрана от влиянието на изкуствения интелект. Статистическата агенция Opta използва своя мощен суперкомпютър, за да анализира шансовете на водещите национални отбори.

Резултатите са повече от любопитни!

Европейският шампион Испания се изстрелва на върха на прогнозите с вероятност от 16.1% да вдигне трофея през 2026 година. Иберийците, които триумфираха на Мондиал 2010, са сочени като най-вероятния нов (или стар) световен първенец.

Франция, актуалният вицешампион на планетата, не изостава много – „петлите“ имат 13% шанс да се окичат със златото. Англия, която винаги е сред фаворитите, заема третата позиция с 11.2%. Тези два тима са готови да се впуснат в ожесточена битка за световната слава.

Пълната прогноза на Opta за Мондиал 2026:

1. Испания – 16.1%

2. Франция – 13%

3. Англия – 11.2%

4. Аржентина – 10.4%

5. Португалия – 7%

6. Бразилия – 6.6%

7. Германия – 5.1%

8. Нидерландия – 3.6%

9. Норвегия – 3.5%

10. Белгия – 2.4%