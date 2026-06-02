Байерн Мюнхен се прицелва в Исмаел Сайбари

Байерн Мюнхен е на път да осъществи впечатляващ ход, насочвайки вниманието си към изгряващата звезда на ПСВ Айндховен, Исмаел Сайбари. Според авторитетния журналист Фабрицио Романо, ръководството на германския гранд вече е влязло в контакт с холандския клуб, за да обсъди възможността за привличане на талантливия марокански национал.

Първоначално Байерн се опита да привлече Антъни Гордън от Нюкасъл, но високата цена от 80 милиона евро се оказа непреодолима бариера. След като англичанинът пое към Барселона, баварците бързо пренасочиха усилията си към Сайбари, който впечатлява с изключителните си изяви през последния сезон.

Пътят на един футболен диамант Роден в Мароко, Сайбари вече е натрупал сериозен опит на международната сцена, като има 40 мача за националния отбор. Кариерата му започва в юношеските формации на Мехелен, Андерлехт и Генк, а през 2020 година се присъединява към втория отбор на ПСВ. Само за изминалия сезон офанзивният полузащитник реализира 19 гола и подаде за още 9 попадения в 37 срещи във всички турнири – статистика, която не остава незабелязана от европейските грандове.

Сайбари е обвързан с ПСВ до лятото на 2029 година, но според близки до играча източници, той е силно мотивиран да облече екипа на Байерн Мюнхен.