Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
ГДБОП: Хакери източват милиони от фирми в България

ГДБОП: Хакери източват милиони от фирми в България

3 Юни, 2026 21:15 1 018 8

  • гдбоп-
  • източване-
  • източват-
  • фирми-
  • българия

Основното оръжие срещу родния бизнес остава подмяната на международни банкови сметки

ГДБОП: Хакери източват милиони от фирми в България - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските компании масово стават жертва на мащабни киберизмами, при които всяка седмица изчезват милиони евро. Това съобщават от пресцентъра на Българското национално радио, позовавайки се на официално изявление на комисар Светлин Лазаров, началник на отдел "Киберразузнаване" в ГДБОП. Според официалните данни, у нас редовно се атакува бизнес кореспонденцията на фирми, като сумите на единична измама достигат между един и пет милиона евро.

Основното оръжие срещу родния бизнес остава подмяната на международни банкови сметки (IBAN) и директното компрометиране на фирмените имейли. Комисар Светлин Лазаров посочва, че всяка седмица между три и четири български компании попадат в капана на дигиталните престъпници.

За обикновените потребители в страната най-голямата заплаха продължава да бъде фишингът. В момента масово се разпространяват фалшиви електронни съобщения за неплатени глоби към Пътна полиция, които целят източване на лични данни и банкови карти.

На международно ниво правоприлагащите органи са постигнали сериозен успех с разбиването на специализираната информационна мрежа "Фърст Ви Пи Ен". Според данни от Европол, платформата е предлагала на хакерите пълна анонимност и сигурна среда за организиране на атаки с искане на откуп, рекламирайки се като услуга "без юрисдикция".

При съвместната операция, в която са участвали 18 държави, са постигнати следните резултати:

Конфискувани са 33 сървъра на територията на 27 държави;

Идентифицирани са над 500 активни потребители на престъпната услуга;

Извършени са мащабни претърсвания в десетки локации, включително във Великобритания, Франция, Нидерландия и Швейцария.

Ударът срещу мрежата съвпада с провеждането на мащабно учение на НАТО за кибернетична отбрана в Букурещ. В рамките на тренировката 16 многонационални екипа успешно са отблъснали 8000 симулирани кибератаки срещу 5G комуникации, енергийни системи и критична инфраструктура.

Нова и изключително технологична заплаха идва от изследователи в Китай и Сингапур, предава специализираният портал cybernews.com. Проучването доказва, че гласовите асистенти, задвижвани от изкуствен интелект, могат да бъдат манипулирани да източват корпоративни тайни чрез скрити звукови сигнали.

Тези команди се кодират в аудиосъдържанието на видеоклипове, подкасти или презентации. Човешкото ухо не ги улавя, но системите с изкуствен интелект ги разпознават като инструкции да търсят чувствителни файлове и да ги изпращат на хакери. Рискът е висок, тъй като съвременните ИИ платформи имат директен достъп до уеб браузъри, имейли и календари.

Опасността е доказана при тестове върху 13 системи с отворен код, сред които:

Qwen2-Audio

GLM-4-Voice

Phi-4-Multimodal

Voxtral-Mini

Kimi-Audio

Експертите допълват, че уязвимост е засечена и при комерсиалните системи на Microsoft Azure и Mistral.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1111

    12 1 Отговор
    ГДБОП откога е вестник,само да съобщават,да се закриват

    21:20 03.06.2026

  • 2 Дзак

    6 0 Отговор
    Използва мющерии с достъп до мрежи!

    21:26 03.06.2026

  • 3 Гост

    4 1 Отговор
    Какви бъгарски компании?

    21:27 03.06.2026

  • 4 славуцана на шиши

    3 0 Отговор
    много са печени от боб-пръц, предлагам пак да им се удвоят заплатите

    21:34 03.06.2026

  • 5 Порто Дюнер

    5 0 Отговор
    Абе важно е бъхлясалите фуражки за гепят по 20 заплати накуп.

    21:34 03.06.2026

  • 6 Овчар

    1 0 Отговор
    Това е старо , и не е от фирми а от банкомати всеки ден милиони от 15 г. ...!

    21:39 03.06.2026

  • 7 Казвам

    3 0 Отговор
    БОП е ОПГ ,облечена в закон

    21:42 03.06.2026

  • 8 факт

    1 0 Отговор
    а вие им помагате

    21:48 03.06.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове