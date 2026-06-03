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Антонио Конте с трогателна публикация към феновете на Наполи в Instagram

Антонио Конте с трогателна публикация към феновете на Наполи в Instagram

3 Юни, 2026 20:04 558 0

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Легендарният треньор напуска след две славни години

Антонио Конте с трогателна публикация към феновете на Наполи в Instagram - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

След две незабравими години, изпълнени с триумфи и страст, Антонио Конте официално се раздели с футболния клуб Наполи. Италианският специалист, който изведе отбора до шампионската титла в Серия А през сезон 2024/2025 и добави Суперкупата на Италия към витрината на клуба, обяви напускането си чрез емоционално послание в социалните мрежи.

В кратка, но трогателна публикация в Instagram, 56-годишният Конте благодари на верните привърженици на Наполи за подкрепата и споделените емоции: „Две печеливши години, изпълнени с много страст и вълнение! Благодаря ви от сърце“, написа той, с което предизвика вълна от реакции сред феновете.

Мястото на Конте ще бъде заето от друг доказан италиански треньор – Масимилиано Алегри. Очакванията към него са високи, а феновете се надяват, че Наполи ще продължи да пише златни страници в историята си.


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