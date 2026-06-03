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Потоп в Благоевград

Потоп в Благоевград

3 Юни, 2026 20:59 1 302 9

  • благоевград-
  • дъжд-
  • поорой

Заради бурята е имало частични затруднения в трафика

Потоп в Благоевград - 1
Снимка: Фейсбук
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Силна гръмотевична буря премина през Благоевград. Тя е била последвана от пороен дъжд, който е наводнил улиците.

На места е паднала и градушка.

Заради бурята е имало частични затруднения в трафика. Най-тежка е била ситуацията в централната градска част.

Около 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ след падналия проливен дъжд в Благоевград,

От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград посочиха, че сигналите са основно за наводнени мазета и гаражи.

Инспекторатът работи в координация с екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и МВР, и призоваха гражданите да подават сигнали на телефон 112 при необходимост


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    5 0 Отговор
    Дано се оправят хората.

    21:06 03.06.2026

  • 2 Пич

    1 0 Отговор
    Леле...... дано да не е отнесъл пороя любимата ми кръчма там...

    21:08 03.06.2026

  • 3 Смърфиета

    1 1 Отговор
    Да се оправят.

    21:09 03.06.2026

  • 4 Помак

    2 3 Отговор
    Абе хора ...къде е Белгород къде е България ...защо ни занимавате с други градушки и патопъй

    Коментиран от #6

    21:11 03.06.2026

  • 5 дроп по селски

    2 6 Отговор
    Много ме интересува Благоевград, да ги отнася потопа. Самото име на града е на дърт комундел.

    21:28 03.06.2026

  • 6 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Помак":

    Трябваше да изкараш и трето отделение. Чети по-внимателно!

    Коментиран от #8

    21:28 03.06.2026

  • 7 след като разрушиха радарите

    1 2 Отговор
    на хамериканците в района на ормузкия проток изведнъж валежите увеличиха интезитета си

    21:30 03.06.2026

  • 8 Помак

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Зашто обиждаш бе, ти география учил ли си в Русия или СССР бил ли си а

    21:35 03.06.2026

  • 9 Дзак

    0 0 Отговор
    Над Витоша беше черно, но се разми.

    21:39 03.06.2026

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