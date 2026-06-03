Потоп в Благоевград

Силна гръмотевична буря премина през Благоевград. Тя е била последвана от пороен дъжд, който е наводнил улиците.
На места е паднала и градушка.
Заради бурята е имало частични затруднения в трафика. Най-тежка е била ситуацията в централната градска част.
Около 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ след падналия проливен дъжд в Благоевград,
От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград посочиха, че сигналите са основно за наводнени мазета и гаражи.
Инспекторатът работи в координация с екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и МВР, и призоваха гражданите да подават сигнали на телефон 112 при необходимост
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ГРАД КОЗЛОДУЙ
21:06 03.06.2026
2 Пич
21:08 03.06.2026
3 Смърфиета
21:09 03.06.2026
4 Помак
Коментиран от #6
21:11 03.06.2026
5 дроп по селски
21:28 03.06.2026
6 Гост
До коментар #4 от "Помак":Трябваше да изкараш и трето отделение. Чети по-внимателно!
Коментиран от #8
21:28 03.06.2026
7 след като разрушиха радарите
21:30 03.06.2026
8 Помак
До коментар #6 от "Гост":Зашто обиждаш бе, ти география учил ли си в Русия или СССР бил ли си а
21:35 03.06.2026
9 Дзак
21:39 03.06.2026