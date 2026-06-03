Потоп в Благоевград

Силна гръмотевична буря премина през Благоевград. Тя е била последвана от пороен дъжд, който е наводнил улиците.

На места е паднала и градушка.

Заради бурята е имало частични затруднения в трафика. Най-тежка е била ситуацията в централната градска част.

Около 20 сигнала са подадени в Регионалната дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ след падналия проливен дъжд в Благоевград,

От Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград посочиха, че сигналите са основно за наводнени мазета и гаражи.

Инспекторатът работи в координация с екипи на Регионалната служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ и МВР, и призоваха гражданите да подават сигнали на телефон 112 при необходимост