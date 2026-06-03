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Душан Влахович напуска Ювентус: Трансферна сага разпалва интереса на европейските грандове

Душан Влахович напуска Ювентус: Трансферна сага разпалва интереса на европейските грандове

3 Юни, 2026 18:26 590 2

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Сръбският голмайстор се превръща в една от най-желаните фигури на летния трансферен пазар

Душан Влахович напуска Ювентус: Трансферна сага разпалва интереса на европейските грандове - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Душан Влахович, звездният нападател на Ювентус, се разделя с „бианконерите“. След неуспешни преговори за удължаване на договора, сръбският национал ще напусне клуба, когато контрактът му изтече на 30 юни. Това разкри авторитетният футболен журналист Николо Скира, позовавайки се на свои източници.

Влахович пристигна в Ювентус през януари 2022 година, след като торинци пребориха конкуренцията и платиха внушителните 85,4 милиона евро на Фиорентина за неговите услуги. За кратко време той се превърна в ключова фигура в атаката на „Старата госпожа“, впечатлявайки с головия си нюх и борбеност на терена.

През последния сезон 26-годишният нападател изигра 23 срещи в Серия „А“ и Шампионската лига, като реализира 10 попадения и асистира за още два гола. Въпреки индивидуалните си успехи, Влахович не успя да постигне консенсус с ръководството относно бъдещето си в клуба.

С наближаването на лятото, интересът към Влахович се засилва с всеки изминал ден. Сред най-настоятелните кандидати за подписа му се открояват английският Арсенал, германският колос Байерн Мюнхен и италианският гранд Милан.

Скоро Влахович ще бъде свободен агент – статут, който със сигурност ще го превърне в една от най-горещите теми на трансферния пазар това лято.


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