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ФИФА под обстрел: Обвинения за хотелски манипулации преди Мондиал 2026

ФИФА под обстрел: Обвинения за хотелски манипулации преди Мондиал 2026

3 Юни, 2026 19:08 540 2

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Скандал разтърси футболната общност – организацията категорично отрича умишлено покачване на цените за феновете

ФИФА под обстрел: Обвинения за хотелски манипулации преди Мондиал 2026 - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

С наближаването на Световното първенство по футбол през 2026 г., атмосферата около подготовката се нажежи до червено. Ирландският журналист Юън МакКена разбуни духовете с публикация в социалната мрежа X, в която обвини ФИФА в съзнателно блокиране на огромен брой хотелски стаи в САЩ – домакин на турнира. Според него, тази стратегия е изкуствено ограничила наличността на места за настаняване, което е довело до рязък скок в цените и е затруднило достъпа на феновете до мачовете.

Твърденията на МакКена не са изолирани. През последните месеци представители на американския хотелски сектор също изразиха недоволство, че ФИФА е резервирала масово стаи в ключови градове-домакини. Това, според тях, е довело до изкуствено намаляване на предлагането и е създало напрежение сред феновете, които се надяват да присъстват на най-големия футболен форум.

Световната футболна централа не закъсня с отговора си. В официална позиция ФИФА категорично отхвърли обвиненията за манипулиране на пазара и увери, че всички действия са били в рамките на договорените условия с хотелските партньори. Организацията подчерта, че освобождаването на стаи е стандартна практика при събития от подобен мащаб и е извършвано в съответствие с предварително определените срокове. > „Всички освобождавания на стаи бяха реализирани според договорените дати и често дори по-рано, за да отговорим на нуждите на хотелите“, гласи официалното изявление на ФИФА.

От ФИФА допълват, че през целия процес са поддържали активна комуникация с хотелските оператори относно броя на резервираните стаи, ценовите условия и необходимите корекции. Организацията уверява, че целта е била да се осигури максимално удобство както за феновете, така и за партньорите в хотелиерския сектор.


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    0 0 Отговор
    ДАРРА щяла да пее н откриването на Световното

    Коментиран от #2

    19:22 03.06.2026

  • 2 Дааа

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Сатана Z":

    А ти ще свириш на ду дук и ще и пригласяш

    19:53 03.06.2026

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