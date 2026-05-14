Легенда на Реал Мадрид: Клубът трябва да продаде Мбапе или Винисиус

Бившият нападател и шеф на Реал Мадрид - Предраг Миятович смята, че клубът трябва да продаде Килиан Мбапе или Винисиус Жуниор. Сърбинът е сред легендите на "кралския" клуб, за който изигра почти 100 мача, а в периода 2006-2009 г. беше спортен директор на "лос бланкос".

"Трябва сериозно да се обмисли продажбата на един от тях. Наистина. Това решение трябва да се вземе и с новия треньор, разбира се. На да си затваряме очите и да казваме „нека и двамата останат“ е огромна грешка. Футболът е сложен спорт, защото трябва да се взимат много трудни решения. И понякога, през първите шест месеца, ще бъдеш критикуван. И може да правиш грешки, но трябва да се промениш, в противен случай нещата няма да се подобрят.

Винаги съм твърдял, че вината за слабите резултати не е на треньора, а на самите играчи. Мисля, че след две години без трофеи е време за решения - да се сбогуваме с някои играчи, за да можем да подпишем с други.

Промените са необходими, защото върху нас е оказван натиск да печелим. И освен това, не бива да изоставяме Моуриньо, на когото съм голям фен, на произвола на съдбата му. По-добре е да му дадем отбор, адаптиран към съвременния футбол“, заяви Миятович в предаването El Larguero.

Той посъветва още и Енрике Рикелме „да не се кандидатира“ за президент на Реал Мадрид на предстоящите избори.

„Разбирам, че Флорентино Перес е подложен на голям натиск и критики, защото две години без спечелване на титла в Реал Мадрид са като десет във всеки друг отбор. И сега иска да продължи, но ако има слухове, че някой друг би могъл да се справи по-добре, той свиква избори, за да сложи край на спекулациите. Не съм свикнал да виждам Флорентино толкова ядосан и борбен, но това е просто неговият начин.

Познавам много добре, както Енрике Рикелме, така и баща му, който беше в борда на директорите, когато аз бях спортен директор на Реал Мадрид. Енрике е млад бизнесмен, който е направил много важни неща и не крие факта, че иска някой ден да стане президент на Реал Мадрид. Но настъпил ли е този ден? Не мисля. Свикването на предсрочни избори оставя много малко време за провеждане на сериозна кампания. А той е млад, така че има много време. Ако бях на негово място, нямаше да бързам, защото срещу теб е Флорентино Перес.

Не съм говорил с Енрике през последните няколко дни, но ако ми се обади, бих го посъветвал да не го прави. Като негов приятел, мисля, че е твърде рано. Той е млад, има време и не е нужно да се замесва в тази каша. Но решението е негово и аз трябва да стоя настрана. И ако ме помоли за помощ, бих му казал, че не мога да му помогна в този момент“, обясни Миятович.