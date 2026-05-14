Дербито на северозапада Ботев Враца - Монтана ще се изиграе днес

Ботев Враца приема Монтана в дербито на Северозапада от 35-ия кръг в последната осмица на efbet Лига. Срещата, която започва в 17:45ч., ще бъде ръководена от Георги Стоянов. Двубоят ще се предава по Диема спорт.

Ботев Враца е спокоен за своето място в елита и играе само за честта си. Врачани записаха три равенства в плейофите срещу Славия, Локомотив София и Септември и победиха Спартак Варна. Тимът на Тодор Симов води в класирането на групата, заемайки осмата позиция в генералното подреждане с 44 точки.

Монтана от своя страна все още има математически шанс да стигне поне до позицията за бараж, но трябва да спечели всичките си мачове до края, а Спартак Варна, който в момента е 13-и да загуби своите. Отборът, воден от Атанас Атанасов, победи Добруджа в плейофите и записа равни резултати със Септември, Берое и Локомотив София.

Последното дерби между двата тима завърши при равенство 0:0.