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Финалът на „Ком-Емине“ с два поредни епизода по БНТ 1 този четвъртък

Финалът на „Ком-Емине“ с два поредни епизода по БНТ 1 този четвъртък

3 Юни, 2026 17:45 513 8

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  • бнт

Сериалът достигна до близо 2 млн. зрители и превърна прехода по билото на Стара планина в еднo вълнуващо телевизионно приключение

Финалът на „Ком-Емине“ с два поредни епизода по БНТ 1 този четвъртък - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Последните километри от приключенската поредица „Ком-Емине“ предстоят този четвъртък. На 4 юни, от 21:00 ч. Българската национална телевизия ще излъчи един след друг последните два епизода от сериала - 11-ти и 12-ти епизод.

Още с първите си епизоди „Ком-Емине“ успя да привлече значителен зрителски интерес и да се наложи като едно от отличаващите се български заглавия от филмопроизводството на обществената телевизия. Със специфичната си тематика, сериалът, продуциран от Българската национална телевизия, с изпълнителен продуцент „Мирамар филм“, постигна стабилни резултати сред аудиторията, като излъчените до момента десет премиерни епизода (в периода 02 април - 28 май) са гледани средно от 200 000 (193 539) зрители, попадащи във възрастова целева група 4+ години. Според официалните пийпълметрични данни на „GARB Audience Measurement Bulgaria“, след края на премиерното излъчване на десети епизод „Ком-Емине“ е достигнал до 2 млн. (1 999 291) зрители, попадащи във възрастова целева група 4+.

Финалът на „Ком-Емине“ ще е голямата развръзка на сериала, като обещава отговори на всички въпроси, натрупани по време на пътешествието, както и емоционален завършек на една история за хората, които понякога трябва да извървят най-дългия път, за да открият себе си. След стотици километри, изпитания, конфликти, приятелства и лични откровения героите са изправени пред финалната част на прехода, която ще постави на изпитание не само физическата им издръжливост, но и всичко, което са научили за себе си по пътя.

Финалът на „Ком-Емине“ с два поредни епизода по БНТ 1 този четвъртък

В продължение на седмици, приключенската поредица „Ком-Емине“, която се откроява като единствена по рода си в новата история на българското кино, водеше зрителите по един от най-впечатляващите маршрути в България. Само за два месеца, екипът покри маршрут от над 700 км и засне едни от най-красивите и труднодостъпни места в България. Сериалът превърна красотата на Стара планина в един от главните си герои. „Ком-Емине“ съчетава впечатляващи природни кадри с човешки истории за промяна, преодоляване и търсене на смисъл. Поредицата проследи предизвикателствата и трансформацията на група напълно различни хора, които предприемат легендарния преход, без да подозират, че в края му никой от тях няма да бъде същият. Сериалът „Ком-Емине“ е по мотиви от романа на Юлияна Дончева „Пътят“. Режисьори са Иван Владимиров и Бойко Боянов, които са и съсценаристи заедно с Емил Стефанов и Матей Константинов. Композитор е Кая Комети. В ролите се въплатиха утвърдените актьори Атанас Атанасов, Александър Кънев, Константин Еленков, Лора Христова, Деси Моралес, Владимир Ангелов и Лидия Стефанова, както и младите актьори както и младите таланти Нелли Таукчи, Георгий Иваниадзе и Кая Радичева. Александър Трифонов се превъплъщава в ролята на водача на групата Течо.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво!

    2 2 Отговор
    Много ми хареса този сериал. Поздравления на авторите и актьорите!

    Коментиран от #4

    17:48 03.06.2026

  • 2 ДрайвингПлежър

    1 3 Отговор
    Такава брутална глупост... да ми се обадят да им покажа истински мъже направили прехода Януари в преспи и виелици, полу-замръзнали, полу-загубени - не някви пфички дето се разхождат все едно са на витошка, щото от паветата не са и мърдали

    Коментиран от #6

    17:59 03.06.2026

  • 3 Нос Калиакра

    3 0 Отговор
    Веднага да се забранят БТВ и нова тв най-необективните телевизии!

    17:59 03.06.2026

  • 4 Поредният

    3 0 Отговор

    До коментар #1 от "Браво!":

    Либерастки позор пи БНТ.
    Драго Чая, Воденичаров, Любенов, все отбрани юнаци събраха.
    Любо Киров и той искал да е част от БНТ

    18:00 03.06.2026

  • 5 Българин

    1 0 Отговор
    Русата молдованка е топ 😊😉😘🥵

    18:00 03.06.2026

  • 6 Хахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "ДрайвингПлежър":

    Януари-преход,много филми гледаш муахахаха

    18:03 03.06.2026

  • 7 Ким джон ун посреща Женският отбор

    1 0 Отговор
    по Футбол , които са Шампионки на Азия❗️ Учете се поведа, как се играе и прави Футбол.

    Коментиран от #8

    18:04 03.06.2026

  • 8 Това е класика

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ким джон ун посреща Женският отбор":

    Умеят да празнуват хората

    18:10 03.06.2026