Освободиха главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова

Главният секретар на Народното събрание (НС) Стефана Караславова е освободена от длъжност от днес по взаимно съгласие, потвърдиха за Novini.bg от пресцентъра на парламента.
Правилникът за работа на Народното събрание гласи, че главният секретар осъществява неотложни административни функции на председателя на Народното събрание по този правилник и по закон в случаите, когато не е избран председател на новоучреденото НС.
Главният секретар осъществява също текущи разходи по бюджета на Народното събрание за нуждите на парламента, предлага изменения в структурата на приходите и разходите, е записано в Правилника за работа на администрацията на НС.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
ГлавНА секретарКА ❗
Той откъде да знае какво е значението😉
17:45 03.06.2026
2 Знае ли някой
17:45 03.06.2026
3 от село
17:46 03.06.2026
4 АМАH OT ИДИOTИ
17:46 03.06.2026
5 хехе
17:47 03.06.2026
6 Гражданинът
Та чукнете и името в търсачката и ще видите какви измами е правила и обществени поръчки. Пак мили очи и гарван, Гарваново око не вади ! Да ви са и невиди в политиците.
18:04 03.06.2026
7 СЗО
18:04 03.06.2026
8 авантгард
Уволнена е!
Айдеее пътеките!
18:05 03.06.2026
9 Гост
18:07 03.06.2026
10 Чебурашка
18:09 03.06.2026
11 Гост
18:25 03.06.2026
12 хмммм
18:35 03.06.2026