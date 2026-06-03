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Освободиха главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова

Освободиха главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова

3 Юни, 2026 17:41 857 12

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  • народно събрание-
  • стефана караславова-
  • българия

Главният секретар осъществява също текущи разходи по бюджета на Народното събрание за нуждите на парламента

Освободиха главния секретар на Народното събрание Стефана Караславова - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Главният секретар на Народното събрание (НС) Стефана Караславова е освободена от длъжност от днес по взаимно съгласие, потвърдиха за Novini.bg от пресцентъра на парламента.

Правилникът за работа на Народното събрание гласи, че главният секретар осъществява неотложни административни функции на председателя на Народното събрание по този правилник и по закон в случаите, когато не е избран председател на новоучреденото НС.

Главният секретар осъществява също текущи разходи по бюджета на Народното събрание за нуждите на парламента, предлага изменения в структурата на приходите и разходите, е записано в Правилника за работа на администрацията на НС.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    0 0 Отговор
    Сега глоги циклопов ще пише, че била
    ГлавНА секретарКА ❗
    Той откъде да знае какво е значението😉

    17:45 03.06.2026

  • 2 Знае ли някой

    2 1 Отговор
    колко такива има и изпълнителната власт отговарящи на практика за нищо и правещи нищо. Май цели агенции и дирекции в министерствата има !

    17:45 03.06.2026

  • 3 от село

    3 0 Отговор
    Депутатите да плащат кюфретата по 2 евро , и да си носят тоалетна хартия от вкъщи !!

    17:46 03.06.2026

  • 4 АМАH OT ИДИOTИ

    2 0 Отговор
    ПЪЛНО Е С ПАPA3ИТИ, ПРОИЗВЕЖДАЩИ ЕДИНСТВЕНО ФEKAЛИИ. ПОСЛЕ, ЩЕЛИ ДА ВЪЗСТАНОВЯВАТ БЪЛГАРСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ. КАК ОТ ТЪPTEЙ СТАВА РАБОТНА ПЧЕЛА ?! 😝

    17:46 03.06.2026

  • 5 хехе

    5 0 Отговор
    Метлата трябва да продължи и по министерствата намаляване на калинките и метресите най-малко със 30%

    17:47 03.06.2026

  • 6 Гражданинът

    3 0 Отговор
    Тая секретарка трябваше да я дадат на прокуратурата а не да я освобождават. Какви са тия компромиси !
    Та чукнете и името в търсачката и ще видите какви измами е правила и обществени поръчки. Пак мили очи и гарван, Гарваново око не вади ! Да ви са и невиди в политиците.

    18:04 03.06.2026

  • 7 СЗО

    1 0 Отговор
    Още един чантаджия.

    18:04 03.06.2026

  • 8 авантгард

    3 0 Отговор
    Я колко възпитано, осводена била, ха!
    Уволнена е!
    Айдеее пътеките!

    18:05 03.06.2026

  • 9 Гост

    4 0 Отговор
    Чистят на Бойко хората. Еми така

    18:07 03.06.2026

  • 10 Чебурашка

    1 0 Отговор
    Калинка, калинка, калинка мая....

    18:09 03.06.2026

  • 11 Гост

    1 0 Отговор
    Е, и?

    18:25 03.06.2026

  • 12 хмммм

    1 0 Отговор
    Тя без друго за чеп за зеле не ставаше! Да я изритват от НС.

    18:35 03.06.2026

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