„Възраждане“ подкрепя протеста във Варна и иска оставката на Благомир Коцев

На 3 юни от 18:00 часа пред сградата на Община Варна гражданите ще излязат на протест с искане за политическа отговорност от ръководството на общината. „Възраждане“ категорично подкрепя този протест и призовава всички варненци, които не са съгласни с начина, по който се управлява градът, да се присъединят.
В продължение на три години предупреждаваме за тревожни процеси в управлението на Варна. Вместо прозрачност и отчетност виждаме укриване на информация, вместо решения на натрупаните проблеми - хаос, а вместо защита на обществения интерес - действия, които пораждат все повече въпроси сред гражданите.
Именно „Възраждане“ първа повдигна публично темата за скандала „Баба Алино“ и постави на дневен ред въпросите за незаконното строителство, бездействието на институциите и съмнителните практики, които години наред са били прикривани от обществото. Благодарение на последователните действия на нашите народни представители и общински съветници темата достигна до националните институции и се превърна в символ на необходимостта от реален контрол и отговорност.
Днес недоволството на хората вече не може да бъде подминавано. Варненци виждат как обещанията за нов морал в управлението се разминават с реалността. Виждат липсата на отговори по важни въпроси, липсата на поета отговорност и липсата на визия за развитието на града.
Затова считаме, че кметът Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност и да подаде оставка.
Варна заслужава управление, което служи на гражданите, а не на тесни партийни и икономически интереси. Варна заслужава прозрачност, законност и почтеност. Варна заслужава ръководство, което не бяга от въпросите на обществото, а носи отговорност за своите действия.
Призоваваме всички граждани да бъдат активни и да заявят своята позиция.
На 3 юни от 18:00 часа пред Община Варна нека покажем, че няма да приемем бездействието, непрозрачността и двойните стандарти за нормални.
Време е Варна да бъде управлявана в интерес на варненци. Време е за отговорност.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 мотото ще е
Коментиран от #36
17:50 03.06.2026
2 кой мy дpeмe
Коментиран от #6
17:50 03.06.2026
3 Стари столици
Коментиран от #15
17:52 03.06.2026
4 Последния Софиянец
17:52 03.06.2026
5 хаха
ХАХАХА! Айдаааа МАКСУДА препечена!
17:54 03.06.2026
6 Палачинка си ти
До коментар #2 от "кой мy дpeмe":Не бяха намерени и изнесени данни за тея имоти и за тоя град. Това мина всяка граница независимо дали ти пука или не , това не ни интересува.
17:56 03.06.2026
7 Анонимен
Коментиран от #18
17:57 03.06.2026
8 Бялджип
18:00 03.06.2026
9 Фен на Копейкин
Коментиран от #23
18:01 03.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 авантгард
18:03 03.06.2026
12 Възраждане играят за мафията ГЕРБ/ДПС
Коментиран от #20
18:03 03.06.2026
13 ППлажен чадър
Блажко сладко се е облажил, щом дори заповед за спиране на строителство не смее да издаде.
18:04 03.06.2026
14 Ний ша Ва упрайм
18:05 03.06.2026
15 Бай Араб
До коментар #3 от "Стари столици":Добре, а може ли поне Асен Василев да остане като министър на икономиката ?
Коментиран от #24, #37
18:05 03.06.2026
16 Парадокс БГ
18:05 03.06.2026
17 Възмутен
Възраждане играалят в мафиотския отбор на ГЕРБ-ДПС Ново Начало, но скоро ще ги сподели съдбата на ИТН мафиотсщите марионетки. Варненци са си избрали за кмет Благомир Коцев, разсипахте го този човек!!!
Коментиран от #34
18:07 03.06.2026
18 Криминална украинска ....
До коментар #7 от "Анонимен":Не знам си още каква структура била и тая дето се пише инвеститор но най вероятно пере пари , а в миналото е извършила престъпления от рода на Волинското клане в Полша. Слухове ....
18:07 03.06.2026
19 За Възраждане
Коментиран от #29, #39
18:09 03.06.2026
20 Я пъ тоа
До коментар #12 от "Възраждане играят за мафията ГЕРБ/ДПС":ТИМ.....
18:09 03.06.2026
21 Гражданин
Коментиран от #25
18:10 03.06.2026
22 Ирония
Дори и финансово разузнаване е към ДАНС, ама спят всички!!
18:10 03.06.2026
23 Бай Араб
До коментар #9 от "Фен на Копейкин":Той Костадинов сега на практика стана ненужен и безработен ,също като Волен Сидеров и Руди Гела , няма срещу кого да приказват.
18:11 03.06.2026
24 Може би боже
До коментар #15 от "Бай Араб":Грешката е верна освен че предполагам няма да е на икономиката а на финансите.
Коментиран от #33
18:11 03.06.2026
25 Бай Араб
До коментар #21 от "Гражданин":А БОТАШ подкрепяте ли ?
18:12 03.06.2026
26 Странно
18:13 03.06.2026
27 Точно така
18:13 03.06.2026
28 Хахаха
18:14 03.06.2026
29 Бай Араб
До коментар #19 от "За Възраждане":Ами, никому не са нужни.Волен Сидеров сега пише стихотворения, Руди Гела си е в махалата.
18:14 03.06.2026
30 Гресирана ватенка
18:14 03.06.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Да бе!
Коментиран от #40
18:16 03.06.2026
33 Бай Араб
До коментар #24 от "Може би боже":Финансите не му ги дават защото много краде.
18:16 03.06.2026
34 И така
До коментар #17 от "Възмутен":По-кротко,че ще те тресне инфаркт. Кметът е един корумпиран боклук!
18:18 03.06.2026
35 помнете обещанията
18:27 03.06.2026
36 Що оставка?
До коментар #1 от "мотото ще е":Да си сърба попарата, която е надробил. Кой ще събаря Али Бабино?
18:31 03.06.2026
37 По-добре
До коментар #15 от "Бай Араб":Да го назначат в БНТ при Драго Чая, Воденичаров , Любенов и сие..
18:33 03.06.2026
38 Костя дъ Простя
Галош.
Но нормално за
Мургав тип
От Максуда.
18:34 03.06.2026
39 Темата не е за Възраждане
До коментар #19 от "За Възраждане":А за Незаконния украински град , възникнал незнайно как в близост до Варна. Това деяние е насрочено срещу националната сигурност на България. Освен че може би става въпрос за пране на пари и какво ли не нарушения на законите и на всичко останало.
18:35 03.06.2026
40 Не само на Демокрацията
До коментар #32 от "Да бе!":А изобщо на Цивилизацията.
Продажни Руски Гъо.нове.
18:35 03.06.2026
41 бай Даньо
18:36 03.06.2026