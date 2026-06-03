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„Възраждане“ подкрепя протеста във Варна и иска оставката на Благомир Коцев

„Възраждане“ подкрепя протеста във Варна и иска оставката на Благомир Коцев

3 Юни, 2026 17:48 984 41

  • възраждане-
  • протест-
  • оставка-
  • благомир коцев-
  • баба алино

Време е Варна да бъде управлявана в интерес на варненци. Време е за отговорност

„Възраждане“ подкрепя протеста във Варна и иска оставката на Благомир Коцев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

На 3 юни от 18:00 часа пред сградата на Община Варна гражданите ще излязат на протест с искане за политическа отговорност от ръководството на общината. „Възраждане“ категорично подкрепя този протест и призовава всички варненци, които не са съгласни с начина, по който се управлява градът, да се присъединят.

В продължение на три години предупреждаваме за тревожни процеси в управлението на Варна. Вместо прозрачност и отчетност виждаме укриване на информация, вместо решения на натрупаните проблеми - хаос, а вместо защита на обществения интерес - действия, които пораждат все повече въпроси сред гражданите.

Именно „Възраждане“ първа повдигна публично темата за скандала „Баба Алино“ и постави на дневен ред въпросите за незаконното строителство, бездействието на институциите и съмнителните практики, които години наред са били прикривани от обществото. Благодарение на последователните действия на нашите народни представители и общински съветници темата достигна до националните институции и се превърна в символ на необходимостта от реален контрол и отговорност.

Днес недоволството на хората вече не може да бъде подминавано. Варненци виждат как обещанията за нов морал в управлението се разминават с реалността. Виждат липсата на отговори по важни въпроси, липсата на поета отговорност и липсата на визия за развитието на града.

Затова считаме, че кметът Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност и да подаде оставка.

Варна заслужава управление, което служи на гражданите, а не на тесни партийни и икономически интереси. Варна заслужава прозрачност, законност и почтеност. Варна заслужава ръководство, което не бяга от въпросите на обществото, а носи отговорност за своите действия.

Призоваваме всички граждани да бъдат активни и да заявят своята позиция.

На 3 юни от 18:00 часа пред Община Варна нека покажем, че няма да приемем бездействието, непрозрачността и двойните стандарти за нормални.

Време е Варна да бъде управлявана в интерес на варненци. Време е за отговорност.


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 мотото ще е

    13 4 Отговор
    Кой не скача е зелен !!!

    Коментиран от #36

    17:50 03.06.2026

  • 2 кой мy дpeмe

    11 15 Отговор
    коста палачинката преди му искаше освобождаването от ареста и връщане като кмет

    Коментиран от #6

    17:50 03.06.2026

  • 3 Стари столици

    21 13 Отговор
    Подкрепяме протеста. ППДБ са предатели на националните интереси и не трябва да участват в управлението на страната нито дори на местно ниво.

    Коментиран от #15

    17:52 03.06.2026

  • 4 Последния Софиянец

    15 4 Отговор
    Всички кметове са за затвора.

    17:52 03.06.2026

  • 5 хаха

    9 8 Отговор
    вГЗраждани пак да се наредят на опашката ПОСТ ФАКТУМ.

    ХАХАХА! Айдаааа МАКСУДА препечена!

    17:54 03.06.2026

  • 6 Палачинка си ти

    6 3 Отговор

    До коментар #2 от "кой мy дpeмe":

    Не бяха намерени и изнесени данни за тея имоти и за тоя град. Това мина всяка граница независимо дали ти пука или не , това не ни интересува.

    17:56 03.06.2026

  • 7 Анонимен

    10 1 Отговор
    Варна не се управлява от кметове и управници,а от ТИМ! Същото като КУБ обаче от 30 години нито ред написан, нито дума се казва! Общо взето старите престъпници се пазят от нови!

    Коментиран от #18

    17:57 03.06.2026

  • 8 Бялджип

    7 8 Отговор
    Всички разбраха че този кмет лъже. Изхвърли някои с нищо незаслужили свои служители, за да прикрие собствената си корупция и некадърност. Освен това напълни при идването си Община Варна със свои калинки, бездарници и неможачи. Лошо бъдеще очаква Варна с този кмет!

    18:00 03.06.2026

  • 9 Фен на Копейкин

    9 9 Отговор
    Коцето пак се мъчи да яхне нечий протест.

    Коментиран от #23

    18:01 03.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 авантгард

    7 2 Отговор
    След оставката: арест разпит обвинение присъда затвор покаяние.

    18:03 03.06.2026

  • 12 Възраждане играят за мафията ГЕРБ/ДПС

    13 3 Отговор
    Герберските боклуци са в основата на всичко! Вчера бившия служебен министър на МРРБ каза, че шефката на кадастър във Варна е имала протекция от високо ниво в герб. Служители в министерството му казали че герберите са звъняли да я пазят от уволнение да вървят схемите на Дидо дънката и други герберски боклуци в града.

    Коментиран от #20

    18:03 03.06.2026

  • 13 ППлажен чадър

    5 2 Отговор
    Имало и нови 10 декара изрязана гора с разчистване на терен за строителство.
    Блажко сладко се е облажил, щом дори заповед за спиране на строителство не смее да издаде.

    18:04 03.06.2026

  • 14 Ний ша Ва упрайм

    3 1 Отговор
    не само кмето сички двукраки бюрократи от общината дисциплинарно уволнени

    18:05 03.06.2026

  • 15 Бай Араб

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "Стари столици":

    Добре, а може ли поне Асен Василев да остане като министър на икономиката ?

    Коментиран от #24, #37

    18:05 03.06.2026

  • 16 Парадокс БГ

    9 1 Отговор
    Не ще да е май само Йордан Цонев ДПС Ново Начало, със собственост. Що не се публикува списъка на собствениците????

    18:05 03.06.2026

  • 17 Възмутен

    6 7 Отговор
    Пречи ви кмета Благомир Коцев на мръсните схеми?
    Възраждане играалят в мафиотския отбор на ГЕРБ-ДПС Ново Начало, но скоро ще ги сподели съдбата на ИТН мафиотсщите марионетки. Варненци са си избрали за кмет Благомир Коцев, разсипахте го този човек!!!

    Коментиран от #34

    18:07 03.06.2026

  • 18 Криминална украинска ....

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Анонимен":

    Не знам си още каква структура била и тая дето се пише инвеститор но най вероятно пере пари , а в миналото е извършила престъпления от рода на Волинското клане в Полша. Слухове ....

    18:07 03.06.2026

  • 19 За Възраждане

    7 1 Отговор
    хората си казаха мнението преди два месеца, когато едва прескочиха 4%.

    Коментиран от #29, #39

    18:09 03.06.2026

  • 20 Я пъ тоа

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Възраждане играят за мафията ГЕРБ/ДПС":

    ТИМ.....

    18:09 03.06.2026

  • 21 Гражданин

    5 0 Отговор
    А на Тиквата шлнга подкрепаят ли?

    Коментиран от #25

    18:10 03.06.2026

  • 22 Ирония

    5 1 Отговор
    Варна има ТИМ, Свинята и Тиквата, които имат техен назначен шеф на - от Агенция по горите, дооо... Кадастър... Шефа на ДАНС беше човек на Шиши Магнитски... Идва "инвеститор" от трета страна и ДАНС казва: "О.К., на този нищо му няма", докато в Украйна този "нищо му няма" е със запор на имущество и съдебно преследване за пране на пари и стр. измами, дори и атентат срещу него през 2019 год....
    Дори и финансово разузнаване е към ДАНС, ама спят всички!!

    18:10 03.06.2026

  • 23 Бай Араб

    6 2 Отговор

    До коментар #9 от "Фен на Копейкин":

    Той Костадинов сега на практика стана ненужен и безработен ,също като Волен Сидеров и Руди Гела , няма срещу кого да приказват.

    18:11 03.06.2026

  • 24 Може би боже

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Араб":

    Грешката е верна освен че предполагам няма да е на икономиката а на финансите.

    Коментиран от #33

    18:11 03.06.2026

  • 25 Бай Араб

    5 0 Отговор

    До коментар #21 от "Гражданин":

    А БОТАШ подкрепяте ли ?

    18:12 03.06.2026

  • 26 Странно

    5 3 Отговор
    Странто защо Възраждане си "затвапят широко очите" за престъпниците от ГЕРБ-ДПС?! Колко ли са им платили Мутрата Боко и Крадливия Олигарх Шиши Магнитски????

    18:13 03.06.2026

  • 27 Точно така

    3 3 Отговор
    И правилно! Този недорасляк на 30 ти юни да го осъждат и да се маха!

    18:13 03.06.2026

  • 28 Хахаха

    4 2 Отговор
    Възраждане играят ролята на ИТН пинчерите на Пеевски.

    18:14 03.06.2026

  • 29 Бай Араб

    4 1 Отговор

    До коментар #19 от "За Възраждане":

    Ами, никому не са нужни.Волен Сидеров сега пише стихотворения, Руди Гела си е в махалата.

    18:14 03.06.2026

  • 30 Гресирана ватенка

    4 2 Отговор
    Първо опушеният да върне субсидийте 😁😁😁

    18:14 03.06.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Да бе!

    5 1 Отговор
    Не забравяйте, че ромите от Максуда са врагове на демокрацията!

    Коментиран от #40

    18:16 03.06.2026

  • 33 Бай Араб

    2 1 Отговор

    До коментар #24 от "Може би боже":

    Финансите не му ги дават защото много краде.

    18:16 03.06.2026

  • 34 И така

    2 4 Отговор

    До коментар #17 от "Възмутен":

    По-кротко,че ще те тресне инфаркт. Кметът е един корумпиран боклук!

    18:18 03.06.2026

  • 35 помнете обещанията

    1 1 Отговор
    не се разсейвате,а изисквайте ежедневно,ежечасно и ежеминутно радев и хората му да се борят срещу олигархията и корупцията,иначе България е пътник!!!

    18:27 03.06.2026

  • 36 Що оставка?

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "мотото ще е":

    Да си сърба попарата, която е надробил. Кой ще събаря Али Бабино?

    18:31 03.06.2026

  • 37 По-добре

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Бай Араб":

    Да го назначат в БНТ при Драго Чая, Воденичаров , Любенов и сие..

    18:33 03.06.2026

  • 38 Костя дъ Простя

    0 0 Отговор
    Наистина е Проззт
    Галош.

    Но нормално за
    Мургав тип
    От Максуда.

    18:34 03.06.2026

  • 39 Темата не е за Възраждане

    1 0 Отговор

    До коментар #19 от "За Възраждане":

    А за Незаконния украински град , възникнал незнайно как в близост до Варна. Това деяние е насрочено срещу националната сигурност на България. Освен че може би става въпрос за пране на пари и какво ли не нарушения на законите и на всичко останало.

    18:35 03.06.2026

  • 40 Не само на Демокрацията

    0 0 Отговор

    До коментар #32 от "Да бе!":

    А изобщо на Цивилизацията.

    Продажни Руски Гъо.нове.

    18:35 03.06.2026

  • 41 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Ганчо, Ганчо "Промяната" дойде във Варна! Ха да ти е честито!

    18:36 03.06.2026

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