„Възраждане“ подкрепя протеста във Варна и иска оставката на Благомир Коцев

На 3 юни от 18:00 часа пред сградата на Община Варна гражданите ще излязат на протест с искане за политическа отговорност от ръководството на общината. „Възраждане“ категорично подкрепя този протест и призовава всички варненци, които не са съгласни с начина, по който се управлява градът, да се присъединят.

В продължение на три години предупреждаваме за тревожни процеси в управлението на Варна. Вместо прозрачност и отчетност виждаме укриване на информация, вместо решения на натрупаните проблеми - хаос, а вместо защита на обществения интерес - действия, които пораждат все повече въпроси сред гражданите.

Именно „Възраждане“ първа повдигна публично темата за скандала „Баба Алино“ и постави на дневен ред въпросите за незаконното строителство, бездействието на институциите и съмнителните практики, които години наред са били прикривани от обществото. Благодарение на последователните действия на нашите народни представители и общински съветници темата достигна до националните институции и се превърна в символ на необходимостта от реален контрол и отговорност.

Днес недоволството на хората вече не може да бъде подминавано. Варненци виждат как обещанията за нов морал в управлението се разминават с реалността. Виждат липсата на отговори по важни въпроси, липсата на поета отговорност и липсата на визия за развитието на града.

Затова считаме, че кметът Благомир Коцев трябва да поеме политическа отговорност и да подаде оставка.

Варна заслужава управление, което служи на гражданите, а не на тесни партийни и икономически интереси. Варна заслужава прозрачност, законност и почтеност. Варна заслужава ръководство, което не бяга от въпросите на обществото, а носи отговорност за своите действия.

Призоваваме всички граждани да бъдат активни и да заявят своята позиция.

На 3 юни от 18:00 часа пред Община Варна нека покажем, че няма да приемем бездействието, непрозрачността и двойните стандарти за нормални.

Време е Варна да бъде управлявана в интерес на варненци. Време е за отговорност.