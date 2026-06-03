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Давид Ферер: Възстановяването на Карлос Алкарас върви по план

Давид Ферер: Възстановяването на Карлос Алкарас върви по план

3 Юни, 2026 17:37 443 0

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Испанецът е с травма на китката

Давид Ферер: Възстановяването на Карлос Алкарас върви по план - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Младият испански тенис ас Карлос Алкарас, който вече е оставил ярка следа на световната сцена с впечатляващите си седем титли от Големия шлем, преминава през труден, но вдъхновяващ период на възстановяване. След неприятната травма на китката, получена по време на турнира в Барселона, Алкарас временно се оттегли от корта, като отсъствието му ще продължи поне до началото на турнирите на твърда настилка в САЩ.

Бившият испански тенисист Давид Ферер, който следи отблизо развитието на Алкарас, сподели пред El Partidazo de COPE любопитни подробности за състоянието на младата звезда. „Днес му писах рано сутринта и останах приятно изненадан, че веднага ми отговори. Оказа се, че пътува към Барселона за консултация с д-р Анхел Руис Которо“, разказа Ферер.

Той допълни, че Алкарас е изпълнен с нетърпение и огромно желание отново да се впусне в битките на корта. „Това е отличен знак – ентусиазмът му е заразителен. Възстановяването върви по план, макар и да не мога да кажа точна дата за завръщането му. Важното е, че всичко се развива в правилната посока“, подчерта Ферер.

Въпреки изпитанията, пред които е изправен, Карлос Алкарас не губи вяра и мотивация. Желанието му да се върне на корта е по-силно от всякога, а позитивната му нагласа вдъхва надежда на феновете и екипа му. „Най-много ме зарадва, че Карлос гледа напред с усмивка и нетърпение“, сподели още Ферер.


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