Бившата на Диди - Каси Вентура напусна САЩ, след като получи обезщетение от $20 милиона

Певицата и модел Каси Вентура е напуснала Съединените щати и няма намерение да се завръща да живее в страната. Това става ясно от нови съдебни документи, внесени по текущо дело, в което изпълнителката е замесена.

Според подадена на 1 май официална декларация Каси заявява, че в момента живее извън САЩ и не възнамерява да се установява отново в страната. Документът е част от съдебното производство, свързано с иска на Клейтън Хауърд – мъж, представян в предишни съдебни дела като ескорт, наеман от обкръжението на музикалния магнат Шон „Диди“ Комбс.

Към момента не се съобщава в коя държава живее 38-годишната изпълнителка, нито кога точно е напуснала Съединените щати. Разкритието идва по-малко от година след ключовото ѝ участие в шумния федерален процес срещу Комбс в Ню Йорк.

По време на делото Вентура даде подробни показания за връзката си с музикалния продуцент, продължила между 2007 и 2018 година. Пред съдебните заседатели тя описа години на предполагаемо физическо насилие, принуда и контрол, които според нея е преживяла по време на отношенията им.

Каси Вентура беше в центъра на общественото внимание още през 2023 година, когато заведе гражданско дело срещу Шон Комбс, обвинявайки го в изнасилване, системно насилие и принуждаване към сексуални контакти с други мъже. Макар спорът тогава да приключи с извънсъдебно споразумение само ден след подаването на иска, впоследствие случаят предизвика вълна от нови обвинения срещу музикалния магнат и доведе до федерално разследване.

По време на съдебния процес Каси Вентура разкри, че е получила 20 милиона долара като част от споразумението със Шон Комбс и свързаните с него компании. Впоследствие федералното дело срещу рапъра завърши с осъдителни присъди по обвинения, свързани с транспортиране на лица с цел проституция, докато по по-тежките обвинения за сексуален трафик и организирана престъпна дейност съдебните заседатели не достигнаха до осъдителен извод.

След произнасянето на присъдата адвокатът на Вентура Дъг Уидор заяви, че именно нейната готовност да говори публично е поставила началото на процеса, довел до наказателното преследване на Комбс. По думите му действията на певицата са насърчили и други предполагаеми жертви да потърсят правата си.