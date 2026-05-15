Феновете на ЦСКА получават още билети за финала с Локомотив Пловдив

15 Май, 2026 15:39 933 5

Допълнителни пропуски за "червените" в сектор "А" след решение на клубовете и полицията

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

След бурни дискусии и срещи между ръководствата на двата финалиста, Професионалната футболна лига и органите на реда, стана ясно, че още билети ще бъдат пуснати в продажба за дългоочаквания финал за Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив.

След като първоначалните билети за секторите "В" и "Г" бяха разграбени за броени часове, сега "червените" запалянковци ще имат възможност да се сдобият с пропуски и за част от сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски". Конкретно, 9-и, 10-и и половината от 11-и блок ще бъдат отворени за армейските фенове, като билетите ще се продават на касите пред стадиона.

Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив, Георги Величков, сподели пред медиите, че първоначално е настоявал сектор "А" да остане изцяло за "черно-белите" фенове. Въпреки това, след конструктивен диалог с представителите на ЦСКА и намесата на г-н Караиванов, бе взето решение част от местата да бъдат предоставени на "червените".

"Опитах се да защитя интересите на нашата публика, но в крайна сметка се съгласихме да дадем шанс и на феновете на ЦСКА да бъдат част от този футболен празник," коментира Величков.

От страна на ЦСКА, изпълнителният директор Вангел Вангелов изрази задоволство от постигнатото споразумение и подчерта, че очаква финалът да се превърне в истински празник за българския футбол. Той разкри, че Локомотив са имали възможност да напълнят целия сектор "А", но интересът от тяхна страна не е бил достатъчно голям, което е отворило вратата за армейските фенове.

"Радваме се, че ще можем да подкрепим отбора си от още един сектор. Надяваме се на незабравима атмосфера и феърплей на терена и по трибуните," заяви Вангелов.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    3 8 Отговор
    Феновете на цска ще гледат Литекс срещу Локо пд.

    Коментиран от #2, #4, #5

    16:01 15.05.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Върл чорбар

    3 3 Отговор
    Каква държава ще е България, ако не осигуре на ловешките етрополци предимство! Как Литекс стана ЦСКА толкова бързо, как натресоха този псевдоотбор в Ефбет лигата - рекорд, кйто и 10 стахановци не могат да постигнат!

    17:33 15.05.2026

  • 4 Иди

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    На психолог бре, явно имаш детска травма...

    18:11 15.05.2026

  • 5 пак динамовчета

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    в коментарите , не е срамно мъчно им е

    21:43 15.05.2026

