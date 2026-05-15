Феновете на ЦСКА получават още билети за финала с Локомотив Пловдив

След бурни дискусии и срещи между ръководствата на двата финалиста, Професионалната футболна лига и органите на реда, стана ясно, че още билети ще бъдат пуснати в продажба за дългоочаквания финал за Купата на България между ЦСКА и Локомотив Пловдив.

След като първоначалните билети за секторите "В" и "Г" бяха разграбени за броени часове, сега "червените" запалянковци ще имат възможност да се сдобият с пропуски и за част от сектор "А" на Националния стадион "Васил Левски". Конкретно, 9-и, 10-и и половината от 11-и блок ще бъдат отворени за армейските фенове, като билетите ще се продават на касите пред стадиона.

Изпълнителният директор на Локомотив Пловдив, Георги Величков, сподели пред медиите, че първоначално е настоявал сектор "А" да остане изцяло за "черно-белите" фенове. Въпреки това, след конструктивен диалог с представителите на ЦСКА и намесата на г-н Караиванов, бе взето решение част от местата да бъдат предоставени на "червените".

"Опитах се да защитя интересите на нашата публика, но в крайна сметка се съгласихме да дадем шанс и на феновете на ЦСКА да бъдат част от този футболен празник," коментира Величков.

От страна на ЦСКА, изпълнителният директор Вангел Вангелов изрази задоволство от постигнатото споразумение и подчерта, че очаква финалът да се превърне в истински празник за българския футбол. Той разкри, че Локомотив са имали възможност да напълнят целия сектор "А", но интересът от тяхна страна не е бил достатъчно голям, което е отворило вратата за армейските фенове.

"Радваме се, че ще можем да подкрепим отбора си от още един сектор. Надяваме се на незабравима атмосфера и феърплей на терена и по трибуните," заяви Вангелов.