Ейса Гонсалес: "Григор ме нарича спортна съпруга и съм безкрайно горда с него"

Ейса Гонсалес, една от най-ярките актриси на Холивуд, не крие гордостта и обичта си към българския тенис ас Григор Димитров. В интервю за списание People, цитирано от Yahoo, чаровната мексиканка разказва за специалната връзка между двамата и за това как се е превърнала в негова "спортна съпруга".

"Григор често се шегува, че вече съм спортна съпруга. Постоянно му повтарям да не ме нарича така, но истината е, че напълно се вписвам в тази роля", споделя с усмивка Ейса на премиерата на новия си филм "I Love Boosters" в Лос Анджелис.

Гонсалес не крие, че успехите на Димитров я изпълват с щастие и гордост. Тя подчертава, че ще бъде до него във всеки момент, независимо от предизвикателствата. "Изключително съм щастлива, че мога да споделям радостта от неговите победи. Григор е невероятно трудолюбив и притежава уникален дух. Това, което най-много ценя у него, е добротата му. Благодарна съм, че го имам до себе си и винаги ще го подкрепям – дори да разполагам само с две минути за сън, бих ги прекарала до него", разкрива актрисата.

Съвсем скоро Ейса ще се отправи към френската столица, за да бъде до любимия си по време на квалификациите на Откритото първенство на Франция. "Следващата седмица заминавам за Париж. Много се вълнувам, защото обожавам сезона на клей. Не мога да опиша с думи колко съм развълнувана, а и нямам търпение за "Уимбълдън", споделя тя.

Миналата година на "Уимбълдън" Григор Димитров бе на крачка от сензационна победа срещу световния номер 1 Яник Синер, но травма попречи на българина да продължи напред. Тогава Ейса бе неотлъчно до него, окуражавайки го от трибуните на централния корт в "All England Tennis Club".