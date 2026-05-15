Новини
Спорт »
Тенис »
Ейса Гонсалес: "Григор ме нарича спортна съпруга и съм безкрайно горда с него"

Ейса Гонсалес: "Григор ме нарича спортна съпруга и съм безкрайно горда с него"

15 Май, 2026 16:25 1 548 16

  • ейса гонсалес-
  • актриси-
  • холивуд-
  • тенис-
  • григор димитров-
  • интервю-
  • people-
  • yahoo-
  • спортна съпруга

Холивудската звезда разкрива подробности за връзката си с българския тенисист и споделя вълнението си преди "Ролан Гарос"

Ейса Гонсалес: "Григор ме нарича спортна съпруга и съм безкрайно горда с него" - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Ейса Гонсалес, една от най-ярките актриси на Холивуд, не крие гордостта и обичта си към българския тенис ас Григор Димитров. В интервю за списание People, цитирано от Yahoo, чаровната мексиканка разказва за специалната връзка между двамата и за това как се е превърнала в негова "спортна съпруга".

"Григор често се шегува, че вече съм спортна съпруга. Постоянно му повтарям да не ме нарича така, но истината е, че напълно се вписвам в тази роля", споделя с усмивка Ейса на премиерата на новия си филм "I Love Boosters" в Лос Анджелис.

Гонсалес не крие, че успехите на Димитров я изпълват с щастие и гордост. Тя подчертава, че ще бъде до него във всеки момент, независимо от предизвикателствата. "Изключително съм щастлива, че мога да споделям радостта от неговите победи. Григор е невероятно трудолюбив и притежава уникален дух. Това, което най-много ценя у него, е добротата му. Благодарна съм, че го имам до себе си и винаги ще го подкрепям – дори да разполагам само с две минути за сън, бих ги прекарала до него", разкрива актрисата.

Съвсем скоро Ейса ще се отправи към френската столица, за да бъде до любимия си по време на квалификациите на Откритото първенство на Франция. "Следващата седмица заминавам за Париж. Много се вълнувам, защото обожавам сезона на клей. Не мога да опиша с думи колко съм развълнувана, а и нямам търпение за "Уимбълдън", споделя тя.

Миналата година на "Уимбълдън" Григор Димитров бе на крачка от сензационна победа срещу световния номер 1 Яник Синер, но травма попречи на българина да продължи напред. Тогава Ейса бе неотлъчно до него, окуражавайки го от трибуните на централния корт в "All England Tennis Club".



Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 голям смях

    1 1 Отговор
    шумки, а ти цял живот ще си на ръчна щото и беден и грозен

    16:27 15.05.2026

  • 2 честен ционист

    13 0 Отговор
    От всички до сега, Ейса най го докарва до хасковлийка.

    Коментиран от #16

    16:28 15.05.2026

  • 3 ме нарича спортна съпруга

    7 3 Отговор
    демек се разбира че
    излиза обща и на другите колеги

    16:28 15.05.2026

  • 4 Mими Кучева🐕‍🦺

    5 1 Отговор
    Всички се гордеем с Гришня!🦍🥳🤣👍

    16:31 15.05.2026

  • 5 Трол

    8 1 Отговор
    По-скоро е спорна съпруга.

    Коментиран от #10

    16:34 15.05.2026

  • 6 Анонимен

    15 2 Отговор
    Една от най -ярките актриси на Холивуд? Помогнете ми да си спомня в кои известни филми е играла тази ярка актриса от индиански произход

    16:39 15.05.2026

  • 7 Когато eb@ аз, ebе цял народ

    5 2 Отговор
    Когато губя , съм оня със слабия ангел.
    Г.

    16:44 15.05.2026

  • 8 Логика

    8 0 Отговор
    Не й е първия, прекалено е млада да й е последния.

    17:05 15.05.2026

  • 9 Дилбер Танас

    5 1 Отговор
    Тия двамцата, пиленцата от Монако, защо ни ги натрапвате ката ден?

    17:57 15.05.2026

  • 10 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Трол":

    Важното е да остане нещо за доеб в @ не, че както в тръгнал...

    18:38 15.05.2026

  • 11 Динко Харсъзина

    3 0 Отговор
    време е да и напълни бункера

    18:53 15.05.2026

  • 12 Тази да не е бремена

    3 0 Отговор
    Кифла

    18:56 15.05.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Гражданин

    2 0 Отговор
    В aloбr има 2000 спортни "съпруги"

    19:44 15.05.2026

  • 15 Има нов резултат на хасколийския

    1 0 Отговор
    срещу квалификант.Не го ли знаете? Помагам- не е изненада

    20:03 15.05.2026

  • 16 Имаше и други

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "честен ционист":

    хасковлийки от по-мургавите. Но от толкова "хасковлийки" на нас вече ни се зави свят, а на Гришо може да му се пренасити микробиомът и да му избие цирей на някое място.

    21:37 15.05.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове