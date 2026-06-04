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Спортът по ТВ в четвъртък (4 юни)

Спортът по ТВ в четвъртък (4 юни)

4 Юни, 2026 07:26 768 0

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  • ролан гарос-
  • голф

Ето какво може да гледате по телевизията днес

Спортът по ТВ в четвъртък (4 юни) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

10:00 Волейбол: Чехия – Полша, жени - МАХ Спорт 2

13:00 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 1

14:00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3

14:15 Формула 3: тренировка за Гран при на Монако - Диема спорт 3

14:30 Волейбол: Китай – Тайланд, жени - МАХ Спорт 2

15:30 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 1

16:00 Формула 2: тренировка за Гран при на Монако - Диема спорт 3

16:30 Колоездене: Обиколка на Италия, жени - Евроспорт 2

19:00 Футбол: Словения – Кипър - Диема спорт 3

19:00 Футбол: Северна Ирландия – Гвинея - Диема спорт

21:00 Голф: PGA тур, Мемориъл, първи ден - Евроспорт 2

21:30 Минифутбол, Европейско първенство, финал - БНТ 3

22:00 Футбол: Испания – Ирак - Диема спорт 3

22:30 Волейбол: Турция – Нидерландия, жени - МАХ Спорт 2

2:30 Волейбол: Бразилия – Доминиканска република, жени - МАХ Спорт 2


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