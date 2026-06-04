Спортът по ТВ в четвъртък (4 юни)

10:00 Волейбол: Чехия – Полша, жени - МАХ Спорт 2
13:00 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 1
14:00 Голф: Европейски тур - МАХ Спорт 3
14:15 Формула 3: тренировка за Гран при на Монако - Диема спорт 3
14:30 Волейбол: Китай – Тайланд, жени - МАХ Спорт 2
15:30 Тенис: Ролан Гарос - Евроспорт 1
16:00 Формула 2: тренировка за Гран при на Монако - Диема спорт 3
16:30 Колоездене: Обиколка на Италия, жени - Евроспорт 2
19:00 Футбол: Словения – Кипър - Диема спорт 3
19:00 Футбол: Северна Ирландия – Гвинея - Диема спорт
21:00 Голф: PGA тур, Мемориъл, първи ден - Евроспорт 2
21:30 Минифутбол, Европейско първенство, финал - БНТ 3
22:00 Футбол: Испания – Ирак - Диема спорт 3
22:30 Волейбол: Турция – Нидерландия, жени - МАХ Спорт 2
2:30 Волейбол: Бразилия – Доминиканска република, жени - МАХ Спорт 2
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