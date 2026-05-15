Дейвид Бекъм стана първият британски спортист с милиардерски статут

Дейвид Бекъм, някогашният капитан на английския национален отбор и икона на световния футбол, официално се превърна в първия спортист от Обединеното кралство, който преминава границата от един милиард паунда. Според престижния списък на Sunday Times за 2026 година, общото богатство на Бекъм и неговата съпруга – модната дизайнерка и бивша поп звезда Виктория Бекъм – вече възлиза на внушителните 1,185 милиарда паунда.

Двойката заема второто място сред най-богатите спортни фамилии на Острова, като отстъпва единствено на фамилията на Бърни Екълстоун – бившия бос на Формула 1, чието състояние се оценява на 2 милиарда паунда. Докато Дейвид гради империя чрез футбол и бизнес начинания, Виктория допринася със своя моден лейбъл, след като първоначално доби световна слава като част от Spice Girls.

След бляскавата си кариера в Манчестър Юнайтед и националния отбор, Бекъм се превърна в съвладетел на американския футболен клуб Интер Маями. Клубът вече е оценен на 1,45 милиарда долара (1,07 милиарда паунда), което го прави най-скъпият франчайз в Major League Soccer. Освен това, 51-годишният Бекъм е лице на световни марки като Adidas и Hugo Boss, а през ноември бе удостоен с рицарско звание.

Сред другите имена в класацията се открояват голфърът Рори Макилрой, който със своите 325 милиона паунда заема седмата позиция, и седемкратният шампион от Формула 1 Люис Хамилтън – пети с 435 милиона паунда. Боксьорът Антъни Джошуа е осми с 240 милиона паунда, непосредствено пред Тайсън Фюри (162 милиона паунда). Капитанът на английския национален отбор Хари Кейн и двукратният шампион на Уимбълдън Анди Мъри делят десетото място с по 110 милиона паунда.

Промоутърите Бари и Еди Хърн също се присъединиха към елитния клуб, като общото им богатство достига 1,035 милиарда паунда. Бари Хърн, основател на Matchroom Sport, и синът му Еди, който промотира боксьора Антъни Джошуа, са сред най-влиятелните фигури в британския спортен бизнес.

Собственикът на Манчестър Юнайтед сър Джим Ратклиф отбелязва спад в класацията, като състоянието му намалява с 1,85 милиарда паунда до 15,194 милиарда паунда, което го изпраща от седмо на девето място сред най-богатите в Обединеното кралство.