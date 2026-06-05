"Глупава фабрика за колбаси" - Тарантино изброи слабостите на съвременното кино

Режисьорът Куентин Тарантино разкритикува Холивуд в ново интервю. Пред списание Sight & Sound носителят на „Оскар“ призна, че не може да се влюби в нито един съвременен филм.
„Недовършени работи, неправдоподобност, подмазване на публиката, лош кастинг или просто глупост обикновено съсипват всеки нов филм, излизащ от фабриката за колбаси, която някога се наричаше Холивуд“, каза Тарантино.
Режисьорът казва, че е гледал само няколко филма през последните шест години, включително „Уестсайдска история“ (2021) и „Хоризонт“ (2024), но нищо не го е пленило истински.
„Няма нищо, което да ме е пренасяло в магическата страна на мечтите ми. Ходех там редовно, затова обичах киното повече от всяка друга форма на изкуство. В днешно време предпочитам да прочета книга“, каза той. „Сценарият е на Карнахан и Майкъл Макгрейл.“
В момента Тарантино работи върху пиеса, чиято световна премиера ще бъде в лондонския Уест Енд през 2027 г.
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