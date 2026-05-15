Федерико Валверде се завърна на терена след бурния скандал в Реал Мадрид

Седмица след като Реал Мадрид бе разтърсен от един от най-големите вътрешни скандали в последните години, Федерико Валверде отново се появи на тренировъчния терен. Уругвайският халф, който пропусна два мача заради инцидента, вече е на разположение на треньорския щаб за заключителните срещи от сезона.

Всичко започна по време на тренировка в базата на "кралския клуб", когато напрежението между Валверде и Орелиен Чуамени ескалира неочаквано. Според източници, конфликтът е тлеел няколко дни, като Валверде е обвинил своя съотборник в изнасяне на вътрешна информация. Ситуацията се нажежи още повече, когато уругваецът отказа да подаде ръка на Чуамени в началото на заниманието. В хода на тренировката двамата влязоха в серия от остри единоборства, а кулминацията настъпи в съблекалнята. След размяна на обиди, Чуамени удари Валверде, който при падането си удари главата и получи сериозна травма. Последва незабавна хоспитализация и спешна медицинска намеса, включително шевове на главата.

Ръководството на Реал Мадрид не закъсня с официална позиция – дисциплинарно производство и рекордни глоби от по 500 000 евро за двамата замесени. Въпреки санкциите, Чуамени изигра следващите два мача, докато Валверде се възстановяваше.

Завръщането на Феде Валверде е истински глътка въздух за Алваро Арбелоа и неговите съотборници. Макар че "белите" вече не се борят за трофеи този сезон, присъствието на уругваеца е от ключово значение за баланса в средата на терена. Неговата енергия, покритие и лидерски качества са безценни за темпото и организацията на играта. -

И двамата футболисти публично се извиниха за поведението си, опитвайки се да загладят острите ръбове на скандала. Въпреки това, според испанските медии, атмосферата в съблекалнята на Реал Мадрид остава напрегната и бъдещето на отношенията между Валверде и Чуамени е под въпрос.