Илиян Радулов с десета поредна победа

15 Май, 2026 19:21 644 2

Българинът е полуфиналист на сингъл във Вик

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Тенисистът Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин, който в неделя спечели титлата на друг турнир в Сабадел, победи на четвъртфиналите №396 в световната ранглиста и втори поставен Ориол Рока Баталя (Испания) със 7:6(5), 6:3. Двубоят продължи два часа и 8 минути.


Радулов пропиля аванс от пробив в началото на първия сет, който беше решен след тайбрек. В него българинът поведе с 6:3 точки и реализира третия си сетбол, за да поведе в резултата. Националът допусна пробив в първия гейм на втората част, но веднага върна брейка. След 2:2 Радулов спечели три поредни гейма, а след това затвори мача с крайното 6:3.


Така Илиян Радулов записа впечатляваща десета поредна победа. В спор за място на финала той ще се изправи срещу поставения под №8 Серджи Перес Контри (Испания).


По-рано днес Контри победи на четвъртфиналите другия национал на България Иван Иванов със 7:5, 7:5 за малко повече от два часа игра.

17-годишният шампион при юношите от Wimbledon Championships и US Open Иванов имаше аванс от 5:4 в първия сет, но загуби три поредни гейма за 5:7. Българинът поведе с 3:0 във втората част, но допусна обрат до 3:4. Иванов успя отново да излезе напред с 5:4, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.


  1 Интересно

    3 0 Отговор
    Това младо момче се е класирало на полуфинал със собствени усилия. Не с смс-и от накупувани предплатени карти, а с усилени тренировки, постоянство и дициплина.
    Но, никой не го кани по разни сутрешни блокове.
    Никой не крещ и по медиите "Давай Илияне".
    Дори няма стотина коментари в подкрепа.
    И все пак, той е там, и успехът му е факт.
    Евалла, момче!

    21:36 15.05.2026

  2 тенис фен

    0 0 Отговор
    Да уточня, не е 10-та поредна победа, но 9-та от последните 10 мача (7-ма поредна на сингъл). Ако броят и някакви мачове на двойки не знам. Но 9 от 10 си е рекорд, който не знам и Григор да е имал в най-добрите моменти от кариерата си. Иначе Илиян играе хубав, умен тенис и ако не беше контузията, от която се завръща щеше да е доста по-напред в ранглистата. И това ще стане. даже го виждам в топ 200 догодина. Да е жив и здрав!

    23:51 15.05.2026

