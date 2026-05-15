Илиян Радулов с десета поредна победа

Тенисистът Илиян Радулов се класира за полуфиналите на сингъл на турнира на клей във Вик (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

20-годишният българин, който в неделя спечели титлата на друг турнир в Сабадел, победи на четвъртфиналите №396 в световната ранглиста и втори поставен Ориол Рока Баталя (Испания) със 7:6(5), 6:3. Двубоят продължи два часа и 8 минути.



Радулов пропиля аванс от пробив в началото на първия сет, който беше решен след тайбрек. В него българинът поведе с 6:3 точки и реализира третия си сетбол, за да поведе в резултата. Националът допусна пробив в първия гейм на втората част, но веднага върна брейка. След 2:2 Радулов спечели три поредни гейма, а след това затвори мача с крайното 6:3.



Така Илиян Радулов записа впечатляваща десета поредна победа. В спор за място на финала той ще се изправи срещу поставения под №8 Серджи Перес Контри (Испания).



По-рано днес Контри победи на четвъртфиналите другия национал на България Иван Иванов със 7:5, 7:5 за малко повече от два часа игра.

17-годишният шампион при юношите от Wimbledon Championships и US Open Иванов имаше аванс от 5:4 в първия сет, но загуби три поредни гейма за 5:7. Българинът поведе с 3:0 във втората част, но допусна обрат до 3:4. Иванов успя отново да излезе напред с 5:4, но загуби следващите три гейма и отпадна от надпреварата.